航港局強化春節暨和平紀念日連假海運安全 全面抽查載客船舶與客運場站

▲航港局副局長劉志鴻督導馬祖南北之星2號情形。（圖：交通部航港局提供）

為確保春節及和平紀念日連續假期期間海運疏運順暢，並強化船舶航行安全管理，交通部航港局於一一五年一月二十一日至二十三日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」。此次行動共完成四十五艘固定航線載客船舶，及四處海運客運場站重點項目查察，針對發現缺失均已責成業者限期改善，並完成改善確認，確保旅客乘船安全與整體服務品質。

航港局指出，此次抽查聚焦多項關鍵安全與服務指標，包括載客船舶乘客登船實名制執行情形、行動電源自燃消防演練、航行設備運作狀況、開航前救生衣穿著示範，及火警警報系統是否正常運作；在海運客運場站方面，則查核班次時刻表與票價標示是否清楚並具中英文說明、無障礙岸接設備設置與使用情形、無障礙設施指引是否明確、無障礙廁間與通道是否保持暢通，及消防、防災與營運服務及合格自動體外心臟去顫器設置狀況。凡影響航行安全缺失，都要求立即改善，並經複查確認無虞後方可開航。

航港局強調，船舶航行安全為連續假期海運疏運核心工作，已要求業者確實落實開航前安全宣導，並加強船員應變能力與設備檢查。此次也特別強化行動電源冒煙起火演練與現場操作查核，並呼籲旅客如需攜帶鋰電池或行動電源登船，應選用經商品檢驗合格產品，隨身攜帶並置於可視位置，以共同維護航行與旅客安全。