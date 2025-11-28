航港局推遊艇宣傳片 融入合法租用、駕照教學

（中央社記者黃巧雯台北28日電）交通部航港局今天發布2支全新遊艇推廣影片，呈現「質感自駕體驗」與「親子遊艇旅遊」情境，引導民眾從週末出遊中認識遊艇文化、合法使用方式，與取得遊艇駕照管道。

航港局發布新聞稿表示，近年遊艇休閒風氣逐漸提升，為讓民眾在享受海上旅遊的同時也能兼顧安全，這次影片特別融入常見疑問與正確操作觀念，包括如何辨識合法遊艇、租用流程、海象查詢方式與安全裝備穿著，並導入台灣遊艇入口網，讓民眾更容易查詢海象資訊、合法業者與駕照課程。

廣告 廣告

航港局推出2支全新遊艇推廣影片，其中首支影片「小資女遊艇自駕初體驗」，以小資族女性為主角，透過Vlog形式呈現週末自駕遊艇的真實情境，故事從查詢海象、確認保險與合法業者、試乘教學，到在海上沖煮咖啡、欣賞夕陽等片段，呈現遊艇休閒更貼近日常生活的一面。

此外，影片強調，自駕遊艇需具備合法駕照，且租用時務必確認遊艇編號為C字頭的合法非自用遊艇，並於出航前穿妥救生衣、聆聽操作教學。

第2支影片「帶家人週末來趟遊艇體驗小旅行」，鎖定家庭族群，呈現免駕照即可參加的遊艇體驗行程，影片中，小朋友觀察海上生態、與家人一起欣賞海景，營造輕鬆、友善且安全的親海氛圍。

影片另介紹遊艇駕照取得方式，並以QR Code連結至台灣遊艇入口網，協助民眾查詢合法駕訓班資訊。

航港局指出，希望藉由親子互動與故事情境，讓觀眾自然認識，即使沒有駕照，也能安全、合法地享受遊艇體驗，若想進一步自駕，也有完整的學習管道。（編輯：管中維）1141128