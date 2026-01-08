航港局提醒行動電源登船守「4不1注意」原則 業者需備妥2物

交通部航港局今（8日）也提醒民眾攜帶行動電源登船須遵守「4不1注意」。

交通部航港局今（8日）提醒民眾攜帶行動電源登船須遵守「4不1注意」原則。航港局對此也透過宣導會與多元宣傳強化安全觀念，並要求客船定期演練鋰電池起火應變，呼籲乘客若發現異常應即時通報，共同維護航行安全。

為確保民眾攜帶行動電源登船的航行安全，航港局官網今發布新聞稿，特別提醒民眾遵守「4不1注意」原則：不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹之行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用、隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用。呼籲民眾確實遵守，共同維護海上航行安全。

廣告 廣告

（圖／交通部航港局提供）

為推廣正確攜帶行動電源登船的安全觀念，航港局表示，已陸續在基隆、臺中、金門、南投、高雄、花蓮、臺東召開行動電源安全宣導會，並製作海報、懶人包以及動畫影片，在海運客運場站、售票亭、公部門及客船船艙等地點，透過多元管道張貼及推播，相關資訊已同步置於航港局官網（https://www.motcmpb.gov.tw/Home/Node?siteId=1&nodeId=50134），以強化民眾安全意識，降低行動電源於船上發生事故的風險。

葉協隆局長強調，鋰電池具特殊風險特性，一旦起火除需迅速壓制火焰外，更應持續以大量清水降溫以防復燃。航港局已要求客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變裝備，並督導營運中之98艘客船全數完成首次鋰電池起火處置演練，爾後每3個月至少辦理1次，航港局也將指派檢查員於安全抽查時加強查核演練及操作情形，以確保船員熟悉應變流程。

航港局特別提醒乘客，若發現行動電源異常發熱、鼓脹、冒煙或異味，請立即停止使用並通報船員協助處置。若因不當使用造成災害，須負法律與賠償責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

猴子抱娃蹲售票處「監督」賣票！呆萌畫面爆紅 景區笑回：看牠們心情

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議