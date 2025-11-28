航港局發布兩支全新遊艇推廣影片，引導民眾認識遊艇文化、合法使用方式，以及取得遊艇駕照的正確管道。(航港局提供)

記者郭基生／基隆報導

為打造讓民眾更親近海洋的選擇，引導民眾安全體驗遊艇與自駕入門，航港局二十八日發布兩支全新遊艇推廣影片，引導民眾從輕鬆的週末出遊中認識遊艇文化、合法使用方式，以及取得遊艇駕照的正確管道。

近年來，國內遊艇休閒風氣逐漸提升，為讓民眾在享受海上旅遊的同時也能兼顧安全，兩支全新遊艇推廣影片特別融入常見疑問與正確操作觀念，包括如何辨識合法遊艇、租用流程、海象查詢方式與安全裝備穿著，並導入「臺灣遊艇入口網」，讓民眾更容易查詢海象資訊、合法業者與駕照課程，分別呈現「質感自駕體驗」與「親子遊艇旅遊」兩大情境。

首支影片-小資女遊艇自駕初體驗-，以小資族女性為主角，透過 Vlog 形式呈現週末自駕遊艇的真實情境，故事從查詢海象、確認保險與合法業者、試乘教學，到在海上沖煮咖啡、欣賞夕陽等片段，呈現遊艇休閒更貼近日常生活的一面。

第二支影片-帶家人週末來趟遊艇體驗小旅行-，則鎖定家庭族群，呈現免駕照即可參加的遊艇體驗行程，影片中，小朋友觀察海上生態與家人一起欣賞海景，營造輕鬆、友善且安全的親海氛圍，影片也安排介紹遊艇駕照取得方式，並以 QR Code 連結至「臺灣遊艇入口網」，協助民眾查詢合法駕訓班資訊，藉由親子互動與故事情境，讓觀眾自然認識「即使沒有駕照，也能安全、合法地享受遊艇體驗。

航港局希望透過易懂、生活化的影音素材，讓更多民眾了解遊艇不再是遙不可及的活動，而是任何人都能安全享受的週末選擇，讓更多國人願意親近海洋、安心啟航。