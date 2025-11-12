航港局組長劉嘉洪獲選公務員傑出貢獻獎

劉嘉洪組長至國家運輸安全調查委員會演講照。（圖：交通部航港局提供）

交通部航港局在今年「公務人員傑出貢獻獎」評選中，航港局組長劉嘉洪從全國各機關推薦七十名公務人員與五十九組優秀團體中脫穎而出，榮獲一一四年公務人員傑出貢獻獎個人獎殊榮，實屬不易。

航港局局長葉協隆指出，劉組長自民國七十八年至今均於航運界服務，長期耕耘我國航運發展，並以創新DBO2.0模式完成澎湖輪及協助地方政府購建六艘離島公有載客船舶，提升海運觀光，並維護基本民行民生需求及穩定物價；運用新科技建置船舶智慧系統，強化航政法規業務，積極解決漁船檢查長期不合理現象，提升公務人員形象；積極參與國際稽核及船安事務與國際接軌，為國家爭取榮譽，其中參與國際海事組織（IMO）III Code稽核，獲國際稽核員高度肯定，並使我國連續八年榮獲東京備忘錄白名單殊榮，創歷史最佳成績，大幅減少國輪被檢查頻率，提升海運競爭力。

考試院將於一一四年十二月十六日舉行表揚大會。葉局長表示，這份榮耀是屬於航港局所有同仁。未來航港局將持續以「人本航港、海運好行」及「優質環境、航運永續」為願景目標，促進我國航運業永續發展。