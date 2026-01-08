航港局：搭船攜帶行動電源 遵守4不1注意

記者李佩玲／臺北報導

近期行動電源冒煙起火事件頻傳，交通部航港局今（8）日呼籲民眾搭船攜帶行動電源要確實遵守「4不1注意」原則，包括不用未經檢驗合格的行動電源、不用外觀受損及膨脹的行動電源、不放置於行李箱中、不在高溫下使用，並隨時注意行動電源狀況，須於視線可及範圍內使用，以共同維護海上航行安全。

航港局長葉協隆強調，鋰電池具特殊風險特性，一旦起火除需迅速壓制火焰外，更應持續以大量清水降溫以防復燃，航港局已要求客船業者額外備妥金屬製水桶、長柄夾具等必要應變裝備，並督導營運中的98艘客船全數完成首次鋰電池起火處置演練，未來每3個月至少辦理1次，航港局也將指派檢查員於安全抽查時加強查核演練及操作情形，確保船員熟悉應變流程。

為推廣正確攜帶行動電源登船的安全觀念，航港局已陸續在基隆、臺中、金門、南投、高雄、花蓮、臺東召開行動電源安全宣導會，並製作海報、懶人包及動畫影片，於海運客運場站、售票亭、公部門及客船船艙等地點張貼及推播，以強化民眾安全意識，降低行動電源於船上發生事故的風險。航港局提醒乘客，若發現行動電源異常發熱、鼓脹、冒煙或異味，應立即停止使用並通報船員協助處置，若因不當使用造成災害，須負法律與賠償責任。

航港局呼籲民眾攜帶行動電源搭船要確實遵守「4不1注意」原則，以維護海上航行安全。（航港局提供）