航港局2025前瞻航運論壇 產官學齊聚

▲「2025前瞻航運論壇」與會貴賓合影：交通部次長林國顯（一排右六）、航港局長葉協隆（一排左六）、陽明海運前任董事長謝志堅（一排左五）、陽明海運董事長蔡豐明（一排左三）、臺灣港務公司董事長周永暉（一排右五）、驗船中心執行長鄭志文（一排右一）、海大校長許泰文（一排右三）、中華海員總工會理事長葉慶榮（二排右二）、全國船代會理事長黃啟洋（二排左三）。（記者周家仰攝）



▼「2025前瞻航運論壇」與會者大合照。（記者周家仰攝）

▲▲「2025前瞻航運論壇」與會貴賓合影：交通部次長林國顯（一排右六）、航港局長葉協隆（一排左六）、陽明海運前任董事長謝志堅（一排左五）、陽明海運董事長蔡豐明（一排左三）、臺灣港務公司董事長周永暉（一排右五）、驗船中心執行長鄭志文（一排右一）、海大校長許泰文（一排右三）、中華海員總工會理事長葉慶榮（二排右二）、全國船代會理事長黃啟洋（二排左三）。（記者周家仰攝）



▼「2025前瞻航運論壇」與會者大合照。（記者周家仰攝）

廣告 廣告

交通部航港局昨（十八）日於集思交通部會議中心三樓舉辦「2025前瞻航運論壇」聚焦淨零永續、無人智慧及人才培育，擘劃共融智慧航運新紀元，邀請海運相關產、官、學、研各界共襄盛舉。

航港局局長葉協隆致歡迎詞表示，看到眾多產官學界齊聚一堂，感受到大家對海運及論壇的重視。他說，近年臺灣航運產業在各界共同努力下，迎接百年難得榮景，依據聯合國今年九月「全球海運回顧報告」，國籍航商擁有船隊總運能高達六千三百八十八萬噸，仍然位居全球第八名，在國際上具舉足輕重地位，但展望未來全球海運發展仍存有許多變數、挑戰與機會。

葉局長表示，海運從技術面淨零、智慧轉型與自主船舶載具發展，到市場面、地緣政治，再到美國對等關稅影響等，都關係臺灣海運未來發展與國際競爭力，因此今年航運論壇，除就設定淨零減排、人才培育及無人智慧等三大主題，還特別邀請海運界巨擘，長榮海運股份有限公司暨陽明海運股份有限公司前董事長謝志堅，以「全球貨櫃航運市場趨勢分析」為題進行專題演講，深入解析全球航運最新趨勢與前瞻洞見。

接著，全國船聯會理事長、陽明海運公司董事長蔡豐明指出，現在探討碳排放是最好的時機，航運一直以來都是全球經濟的重點，全球貨物則有九成是透過海運來運輸，目前則面臨地緣政治風險、供應鏈重組及氣候變遷等種種挑戰。他表示，全球航運目前處於關鍵轉折點，航商則持續在效率與成本尋求一個平衡點，同時在永續發展、數位能源轉型找到最好最新的解決方案。

蔡董事長強調，過去幾年全球航運積極投入綠色航運、無人船等研究，不論在法規及實務面探討，都看到替代燃料、數據共享及自動化、AI在整個航運業的實質運用，使航運生態迅速演變，未來亟需永續思維，邁向AI永續；至於專業人員的養成，帶動產業創新，航運智慧化等項目推動，逐步實踐淨零碳排目標與願景，讓全球海運邁向安全、高效率與永續的時代。展望未來，蔡董事長表示，期待交通部航港局帶領航運產業，迎接智慧、共榮與永續的新時代，並協助航運產業打造一個經營更友善、更有效率的營運環境，讓我國籍航商船舶都能航向全世界，促使我國航運產業在全球貿易成為迎向綠色未來的重要推手。

海大校長許泰文則表示，人才培育是海大重要教學議題之一，海大歷年培育將近十萬名校友，在航運界扮演重要角色，該校未來會重視產學合作，更新教學內容、與時俱進。

交通部常務次長林國顯強調，海運未來要朝向如何降低航運風險，面對新環境所帶來的壓力，過程中會導入新領域科技、永續減碳、無人載具。

林次長表示，全球海運界趨勢是導入新能源與環保型船舶，交通部要求海運跟空運都要能安全運行，而兩者都須面對環境與地緣政治威脅，因此要調整運作模式。林次長表示，請航港局、港務公司及驗船中心在今年底前必須把歐洲很多新能源產製、設置及標準化作業程序，在港口與輪船使用上納入安全檢驗的規範。

談到碳權部分，林次長表示，例如船舶進入歐洲某些國家，需配合當地國家政策與要求，也要付出一定的成本，這些都是海運業需共同面對的問題。

林次長感謝航港局舉辦此論壇，他認為，此論壇有三個目的：一是讓老朋友能見面；二、往內思考在這樣環境下，可做的是什麼？另在這麼多個領域先進討論下，及所發表的言論與發現，可能會激發出在既有領域無法處理的問題。

昨天三場主題論壇，分別邀請陽明海運公司董事長蔡豐明、航港局局長葉協隆及運研所所長黃新薰擔任主持人，另由財團法人驗船中心執行長鄭志文、長榮海運股份有限公司副總經理黃崇榮、臺灣港務股份有限公司總經理王錦榮、長榮海運船員訓練中心經理白宗原、國立高雄科技大學副校長俞克維、中華航運學會理事長呂錦山、財團法人船舶暨海洋產業研發中心執行長周顯光、英國勞氏船級社商務總經理呂芳儀及驗船中心總驗船師黃建樺擔任與談人，共同就「共創航運產業永續未來」、「蓄積海事人才未來動能」及「開創水面自主船舶智航未來」等三大主題，分享國際規範的最新脈動，探討未來發展之可能性，並與現場貴賓進行即時交流與互動。

該論壇現場有多名海運界領袖出席，包括：交通部航政司長韓振華、臺灣港務公司董事長周永暉、總經理王錦榮、驗船中心執行長鄭志文、中華海員總工會理事長葉慶榮、全國船代會理事長黃啟洋、台北市海運承攬運送公會理事長陳木枝、中華海運研究協會理事長桑國忠、引水協會理事長侯中南、台灣國際物流暨供應鏈協會理事長劉詩宗、貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘、海大校長許泰文、海洋事業協會祕書長郭俊良、船長公會祕書長陳力民等人，現場可謂冠蓋雲集。