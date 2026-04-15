航特部少校等9軍士官遭訴「涉共諜洩密」

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橋頭地檢署偵辦共諜案，發現陸方通過常見軍人借貸手法吸收陸海空及海巡現役軍士官兵交付軍情資料，檢調查出，陸方運用精密的網路滲透策略，透過人頭陳志成建立資金管道。陳志成在網路結識身分不詳人士後，免費受招待前往澳門及珠海旅遊，返台後以每月三千元代價提供銀行帳戶，成為陸方在台轉交賄款的重要窗口。

該共諜集團以哈妮、Gucci、Bella等女性暱稱在網路社群活動，專門鎖定有資金需求的軍職人員進行接觸。集團透過借貸或直接報酬方式，要求我國官兵交付工作相關機敏資料，並依據資料重要性給予現金或泰達幣回報。

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涉案軍士官兵遍及陸海空三軍和海巡署等重要單位，其中以陸軍航特部少校政戰官林峻逸官階最高。林峻逸身為保防主官，職責為保密防諜宣導，卻因營外積欠大筆債務遭陸方成功滲透，交付機敏資料換取超過一百七十四萬元報酬。

除林峻逸外，涉案人員還包括空軍作戰指揮部、海軍陸戰隊無人機營等關鍵軍事單位成員。部分人員提供機敏資料，另有部分被要求拍攝投共影片。檢調統計，九名軍士官在職期間共交付多筆部隊人事及裝備資料，個人收取報酬介於七萬元至一百七十四萬元不等。

橋頭地檢署去年指揮高雄市調處、國防部政戰局軍事安全總隊等單位進行搜索行動，經偵辦後依違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密罪起訴陳志成、林峻逸等十人。檢方嚴厲譴責涉案軍職人員背叛職責，為個人私利長期提供機密資訊給境外敵對勢力，嚴重危害國家安全，要求法院從重量刑。

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