航特部"高空滲透跳傘"訓練 汽機車停車等"直升機起飛"

南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

開車騎車的民眾，在馬路上時常需要停等紅綠燈，有火車來的時候也要等火車通過，但在屏東有民眾目擊到一個景象，是汽機車在等待直升機起飛，相當特別，其實這是陸軍航特部在實施高空滲透跳傘訓練，因此部分時間進行管制。

航特部高空滲透跳傘訓練 汽機車停等為「這件事」

學員在教官帶領下上直升機，進行高空滲透跳傘訓練。（圖／張育誌提供）

轟隆隆的引擎聲響起，一架直升機準備起飛，仔細一看，旁邊有汽車和機車在停等，讓目擊民眾覺得這景象實在太特別了，因為大多數的人，開車騎車等過紅綠燈，也等過火車，但等直升機起飛的經驗，真的不是人人都有。民眾vs.記者：「很多人來看齁，都在照相都在照相喔對。」民眾vs.記者：「有像在拍電影嗎有喔，它在飛的時候是不是這裡路都擋住，都擋在這買玉米跟你買玉米喔對。」

航特部高空滲透跳傘訓練 汽機車停等為「這件事」

多輛汽機車在一旁等待直升機起飛，場面特別。（圖／張育誌提供）畫面在網路瘋傳，因為實在太稀有，有網友還一度以為是AI合成的，地點就在屏東潮州，根據了解，是陸軍航特部在實施高空滲透跳傘訓練，教官帶學員搭乘CH-47SD運輸直升機升空，進行高空跳傘的課目，部分時間實施管制。民眾：「我是在那邊工作在上面跳，很特別不一樣的很讚。」民眾vs.記者：「之前它都會停路上嗎都一樣。」直升機升空和降落，與附近停等的汽機車距離不遠，吸引不少人停留欣賞，也讓民眾笑說，平交道等火車不稀奇，這裡直接等直升機起飛真的很酷。

