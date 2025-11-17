航班之亂落幕！聯邦政府復工 美40大機場減班令解除

2025年11月13日，美國聯合航空公司的飛機從位於佛羅里達州的國際機場駛出。 美聯社



美國史上最長的政府停擺上週落幕後，美國聯邦航空總署週日（11/16）晚間宣布，將於美東時間週一（11/17）上午6點（台灣時間晚上7點）解除對全美40個主要機場國內航線的強制減班措施，放寬聯邦政府關門導致航管人力吃緊而實施的限制。

美國聯邦航空總署（FAA）署長貝德福（Bryan Bedford）表示，此舉「反映人力短缺問題正持續改善」，並同時解除部分機場對太空發射和通用航空的限制。多家主要航空公司匿名向路透社透露，週一沒有取消任何航班，亦無此規劃。

代表美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空等主要航空公司的美國航空協會（Airlines for America）拒絕置評。

美國聯邦眾議院12日晚間表決通過臨時撥款法案，總統川普（Donald Trump）在大約兩小時後簽署生效，結束長達43天的政府關門危機。FAA於14日晚間將減班要求比例從6%下調至3%，但航空公司實際上並未遵守這項要求。

航空分析公司「睿思譽」（Cirium）數據顯示，全美週日整體航班取消率僅0.36%，遠低於FAA要求，顯示營運正逐步恢復常態，其中前40大機場的航班取消率僅0.25%，更是低於正常水準。

對此，FAA表示，已經注意到航空公司在「緊急命令」期間存在違規情事，目前正在審查和評估執法選項。該命令規定，FAA可對每趟超出限額執飛的航班處以最高7萬5000美元（約合233萬台幣）罰款。

自10月1日聯邦政府開始停擺後，航管人員缺勤導致數萬個航班取消或延誤，FAA目前仍約短缺3500名航管人員。事實上，早在政府關門導致無薪工作之前，許多航管人員便已處於強迫加班及每週工作6天的窘境。

為因應航管人員短缺問題，FAA下令全美前40大機場減少航班，原本打算逐步將國內航班減班幅度提高至10%，但隨著聯邦政府關門結束，該機構於12日決定將減班要求維持在6%的水準。航管人員等FAA員工也從同日起開始領取約70%的欠薪。

