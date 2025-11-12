航班大亂怕投不到票 美議員騎16小時重機趕回華府

為了讓美國政府儘速開門，美國眾議員陸續趕回華府，準備投票。不過美國現在依舊航班大亂，有議員怕班機延誤，影響到投票，乾脆騎16個小時的重機車趕回華府。不過川普威脅對不願返工的航管人員扣薪水，也引發航空界反彈。

受美國聯邦政府關門機場人力短缺影響，紐約拉瓜迪亞機場乘客得大排長龍過安檢。（圖／達志影像美聯社）

美國政府關門期間，眾議員們正趕回華府準備投票，希望能讓政府儘速重新開門。在航班大亂的情況下，有共和黨眾議員Derrick Van Orden為了不錯過投票，選擇騎重機16個小時趕回華府。同時，川普對不願返工的航管人員發出扣薪威脅，引發航空界強烈反彈。政府關門已造成全美至少638起人力短缺事件，連挺川媒體人士也開始批評川普的領導方向。

為了讓美國政府順利重開，共和黨眾議員們正竭盡全力趕回華府參與修正版法案投票。其中共和黨眾議員Derrick Van Orden選擇了一種特別的交通方式——騎哈雷重機車。在華氏32度（攝氏0度）的低溫下，Van Orden表示，因為民主黨導致政府關門使得航班變得不可靠，他寧願騎16個小時的機車回去，儘管天氣寒冷。

航班延誤和取消的情況確實在持續惡化。一位西南航空機師表示，他在休士頓延誤了6個小時，而這與天氣完全無關，純粹是因為航管員沒有拿到薪水。美國運輸部長達菲也擔憂，即使政府重開，第一天航管員也無法立刻全數回到塔台上班。

在這困難時期，仍有暖心的機長試圖安撫乘客情緒。根據CNN報導，一位機長在起飛前透過廣播分享他的小女兒剛學會「冰淇淋」這個詞，並叮囑他回來時要買冰淇淋給她，意味著不會有任何安全問題阻止他完成這個承諾。

然而，美國總統川普似乎已經失去耐心，他威脅要對不願回去上班的飛航管制員扣發薪水。這番言論立即引發空服員協會的強烈反彈。空服員協會國際主席Sara Nelson批評這是無恥之舉，只會讓已經奇蹟般堅持工作且尚未領到薪水的航管員感到更加不安。

自10月1日美國政府關門以來，全美已通報至少638起因人力短缺而導致的問題。這種經濟混亂局面甚至讓一些支持川普的媒體人士也看不下去，他們痛批現在的川普看起來軟弱且沒有方向，並強調這只是實話實說，不管他人是否生氣。

