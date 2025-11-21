航班準時、理賠效率全公開！2025全球最佳航空榜單出爐…台灣「2公司入榜」名次曝
旅客權益組織「AirHelp」專門協助旅客處理航班延誤、取消和超賣等問題，並協助爭取航空公司賠償，而AirHelp近日就公布「2025年度航空公司評比」（AirHelp Score），列出全球最優秀航空公司，結果顯示今年冠軍為卡達航空（Qatar Airways），台灣的長榮航空、中華航空也被列入前100名！
AirHelp 表示，此次評比排行是為了提供旅客更清晰、全面、可量化的航空公司表現概況，也可作為旅客遇到航班延誤或取消時，了解自身權益的重要參考。AirHelp說明，本次評分所採用的數據期間為2024年10月1日至2025年9月30日，並依據三大部分計算，首先是「準點表現」（On-time Performance），AirHelp使用全球最精確的航班資料庫之一，以「抵達時間延誤不超過15分鐘」判定為準時。
接著是「旅客評價」（Passenger Opinions），AirHelp蒐集來自60國、超過11500份的旅客評分，評分項目包括空服員服務、搭乘舒適度、清潔度、餐飲、機上娛樂等，最後是「理賠處理效率」（Claim Processing Efficiency），評分項目包含航空公司願意支付有效申訴的可能性、處理賠償案件數量、過去1年理賠的一致性等。
2025全球航空公司總排名出爐！
「2025年度航空公司評比」排行榜中，今年前3名皆為中東與歐洲航空公司，其中重新奪冠的卡達航空只在去（2024）年短暫落居亞軍，今年再度回到榜首，延續公司自2018至2023年的長期領先。
卡達航空（Qatar Airways） – 8.16 分
阿提哈德航空（Etihad Airways） – 8.07 分
維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways） – 8.03 分
澳洲航空（Qantas） – 7.99 分
KM Malta Airlines – 7.85 分
墨西哥航空（Aeromexico） – 7.84 分
阿曼航空（Oman Air） – 7.82 分
沙烏地阿拉伯航空（Saudia） – 7.69 分
布魯塞爾航空（Brussels Airlines） – 7.66 分
波蘭航空（LOT Polish Airlines） – 7.65 分
其中台灣航空公司的部分，由長榮航空以7.1分奪下34名，其中「準點表現」獲得7.4分、「旅客評價」獲得8.4分、「理賠處理效率」只有5.5分。至於中華航空則以6.15分坐落69名，其中「準點表現」獲得6.8分、「旅客評價」獲得7.4分、「理賠處理效率」只有4.2分。
更多鏡報報導
軟布包、後背包都中招！地勤揭「5大託運行李地雷」…出事航空公司不會賠
出國旅遊注意！「全球最糟糕航空」榜單出爐…老牌公司也上榜：行李最常不見
中國突封日本旅遊！「這國家」反成最大受益者…日方冷回：過度依賴是一種風險
其他人也在看
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 14 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程
美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬
日幣持續貶值，民眾將1萬元全數換成日幣，可兌換超過5萬日圓，成為遊日絕佳時機！多位旅遊達人表示，除了匯率創新低，日本住宿價格也大幅降低，機票價格更降至萬元左右。有達人分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。儘管也有旅客認為日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少，但整體而言，現在正是赴日旅遊的好時機！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 20 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 20 小時前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 22 小時前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
機票多花5千買靠窗座位！登機竟「坐在牆邊」 乘客怒告2大航空公司
搭飛機時選什麼座位最好呢？近日有多名乘客對美國達美航空（Delta AirLines）、聯合航空（United Airlines）提起聯合訴訟，表示他們支付額外費用購買「靠窗」座位，結果卻被安排在牆壁旁邊。對此，聯合航空要求法官駁回訴訟。鏡報 ・ 22 小時前
雙11買不夠？Klook推日韓冬季限時下殺 買1送1開搶
隨著冬季來臨，旅客紛紛投入冬季運動與冰雪樂趣之中！尤其日韓人氣居高不減，從日本溫泉鄉、冰雕祭，到韓國滑雪度假村、冬季樂園，都是旅客年末出遊首選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 13 小時前
航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...聯合新聞網 ・ 1 天前
胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相
台灣首架迪士尼聯名彩繪機亮相，以《動物方城市》角色打造專屬外觀，機身到機上用品均充滿巧思設計！此架彩繪機首航飛往美國洛杉磯，未來還將服務安大略、曼谷、東京及大阪等航線。在航空市場競爭白熱化之際，長榮、華航、星宇及虎航均創下歷年最強10月營運紀錄，顯示業者積極搶攻年底旅運旺季商機。TVBS新聞網 ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 1 天前
宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒
秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 18 分鐘前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 3 小時前
〈中華旅行社〉春節『幸福環島四日遊』暢遊花東山海景
記者林怡孜／台南報導 迎接春節連假，中華旅行社於一一五年二月十七至二十日(初一至初四…中華日報 ・ 1 天前
退休旅遊升級「重啟人生節奏」 熟齡高端旅線「再次點亮生命」
【民眾新聞網方健龍綜合報導】多數人在人生上半場，為了家庭、工作與責任全力衝刺。那些跨越國界的航班、深夜仍亮著燈 […]民眾日報 ・ 16 小時前