航班準時、理賠效率全公開！2025全球最佳航空榜單出爐…台灣「2公司入榜」名次曝

「2025年度航空公司評比」排行榜出爐，其中由卡達航空再度奪冠。圖／翻攝自FB／Qatar Airways

旅客權益組織「AirHelp」專門協助旅客處理航班延誤、取消和超賣等問題，並協助爭取航空公司賠償，而AirHelp近日就公布「2025年度航空公司評比」（AirHelp Score），列出全球最優秀航空公司，結果顯示今年冠軍為卡達航空（Qatar Airways），台灣的長榮航空、中華航空也被列入前100名！

AirHelp 表示，此次評比排行是為了提供旅客更清晰、全面、可量化的航空公司表現概況，也可作為旅客遇到航班延誤或取消時，了解自身權益的重要參考。AirHelp說明，本次評分所採用的數據期間為2024年10月1日至2025年9月30日，並依據三大部分計算，首先是「準點表現」（On-time Performance），AirHelp使用全球最精確的航班資料庫之一，以「抵達時間延誤不超過15分鐘」判定為準時。

卡達航空。圖／翻攝自FB／Qatar Airways

接著是「旅客評價」（Passenger Opinions），AirHelp蒐集來自60國、超過11500份的旅客評分，評分項目包括空服員服務、搭乘舒適度、清潔度、餐飲、機上娛樂等，最後是「理賠處理效率」（Claim Processing Efficiency），評分項目包含航空公司願意支付有效申訴的可能性、處理賠償案件數量、過去1年理賠的一致性等。

長榮航空。圖／翻攝自FB／EVA Airways Corp. 長榮航空

2025全球航空公司總排名出爐！

「2025年度航空公司評比」排行榜中，今年前3名皆為中東與歐洲航空公司，其中重新奪冠的卡達航空只在去（2024）年短暫落居亞軍，今年再度回到榜首，延續公司自2018至2023年的長期領先。

卡達航空（Qatar Airways） – 8.16 分 阿提哈德航空（Etihad Airways） – 8.07 分 維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways） – 8.03 分 澳洲航空（Qantas） – 7.99 分 KM Malta Airlines – 7.85 分 墨西哥航空（Aeromexico） – 7.84 分 阿曼航空（Oman Air） – 7.82 分 沙烏地阿拉伯航空（Saudia） – 7.69 分 布魯塞爾航空（Brussels Airlines） – 7.66 分 波蘭航空（LOT Polish Airlines） – 7.65 分

華航。圖／翻攝自FB／China Airlines 中華航空

其中台灣航空公司的部分，由長榮航空以7.1分奪下34名，其中「準點表現」獲得7.4分、「旅客評價」獲得8.4分、「理賠處理效率」只有5.5分。至於中華航空則以6.15分坐落69名，其中「準點表現」獲得6.8分、「旅客評價」獲得7.4分、「理賠處理效率」只有4.2分。



