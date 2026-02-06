▲航班直飛掀熱潮，熊本菊池市成台灣家庭春節慢旅新選擇。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】隨著台日航線持續增溫，台北、高雄直飛熊本的航班相繼開航，讓「熊本」成為台灣旅客赴日旅遊的新興熱點。適逢農曆春節長假將至，不少家庭開始規劃海外親子旅行，除熱門市區景點外，位於熊本縣北部、擁有豐富農產與療癒手作文化的菊池市，正以「慢活、溫度與深度體驗」吸引旅人目光，成為避開人潮、享受悠閒假期的理想選擇。

▲名列「日本名湯百選」的菊池溫泉，以滑順泉質與美容效果聞名，是冬季旅遊不可錯過的亮點。

菊池市以結合傳統與生活體驗的旅遊方式，深受親子族群喜愛。當地和菓子老店「中原松月堂」推出的「熊本熊和菓子手作體驗」，讓家長與孩子一同動手製作可愛的熊本熊造型和菓子。店家堅持使用日本國產原料，自製餡料、守護傳統風味，即使是初學者或小朋友也能輕鬆上手，完成的成品不僅充滿成就感，更成為旅途中最吸睛的拍照亮點。

▲動手製作可愛的熊本熊造型和菓子。

以優質水源聞名的菊池市，每年二月至五月正值草莓採收季。當地「七樂之鄉（いちご狩り七楽の郷）」提供溫室草莓採摘體驗，親子可親手採下果實飽滿的冬季草莓，在產地直接品嚐鮮甜多汁的風味。透過農遊行程，孩子能認識農產來源，也為寒假旅程增添最甜蜜的互動時光。

▲感受日本傳統溫泉旅館的職人款待，成為旅途中最放鬆的時刻。

在飲食與伴手禮方面，菊池市同樣展現農產大鎮的實力。地標建築「七城哈密瓜圓頂」匯集各式哈密瓜相關商品，從甜點到伴手禮一應俱全；而以在地鮮乳製作的「Twin Star」霜淇淋店，則以吸睛外觀與濃厚綿密口感成為社群人氣焦點，完整呈現菊池高品質乳源的魅力。

此外，名列「日本名湯百選」的菊池溫泉，以滑順泉質與美容效果聞名，是冬季旅遊不可錯過的亮點。市內「木立の中の宿 清流荘」與「くつろぎの宿 城乃井旅館」保留昭和時期的建築風格，濃厚懷舊氛圍宛如走進時光隧道。春節期間，親子一同浸泡在靜謐溫泉池中，感受日本傳統溫泉旅館的職人款待，成為旅途中最放鬆的時刻。

為深入認識城市文化，菊池市亦推薦以人力車進行城市導覽。在地車伕帶領旅客穿梭古樸街道、巡禮菊池公園等重要地標，細說昔日「菊池家族」守護這片土地的歷史故事。行程結束後，再回到溫潤泉水中放鬆雙腳，為冬日親子慢旅劃下溫暖且療癒的句點。