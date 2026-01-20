航班超越疫前 運量新高6200萬人次

圖為華航與長榮班機。（本報資料照片）

我國空運市場在新冠肺炎疫情後持續回溫，目前實施中的冬季班表每周平均2981班，已超越疫前水準。交通部民用航空局預估，在國籍航空業者持續引進機隊、假期增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素下，今年運量可望達創歷史新高的6200萬人次。

民航局昨日舉行79周年局慶，邀請多位前局長回娘家，見證業務成果與未來展望。民航局長何淑萍指出，現冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每周平均2981班，相較前一期的夏季班表，每周多出124班，也超越民國108年的每周2957班，反映出國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

何淑萍表示，國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，都促使國際航班迅速復原。

分析各區域航線恢復情形，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越疫情前。其中以中東地區恢復比例214％最多，北美恢復140％次之，日韓則恢復125％。港澳與大陸地區則因兩岸政策與市場需求，分別恢復89％、51％。

運量方面，去年全台運量5833萬人次，已經逼近疫情前（5992萬人次）水準。民航局認為，今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，預測運量可達6200萬人次，創下歷史新高。

交通部常務次長林國顯指出，台灣與芬蘭去年互簽航空服務協議，開啟了北歐航線的可能，希望所有航空公司能夠看到北歐的利基，尤其是新能源以及新科技的發展，在北歐非常的強。

林國顯說，民航局在許多航約都做了修正，許多航空公司都反映希望把沒有用到的航權清出來，民航局也在辦理，把既有的航權發揮到最高。針對美國、日本等開放天空的國家，樂見國籍業者充分利用。