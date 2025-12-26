航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」

日本向來是台灣旅客的出國旅遊熱門選擇。示意圖／取自免費圖庫pixabay

日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。

台灣旅客超常回訪！台日旅行社推更多行程

根據日媒共同社報導，日本國家旅遊局（JNTO）統計顯示，2025年1至11月的訪日外國旅客人數已達3906萬人次，其中中國旅客仍以約876萬人次位居首位，台灣則以約617萬人次位居第3。台灣團隊旅遊相關人士分析，如今在中日關係緊張的背景下，再加上台灣民眾整體對日本友好、距離又近，台灣旅客的存在感可能進一步提高，更有部分日本地方政府已開始與台灣旅行社展開密切合作。

報導指出，台灣旅行社看準台灣出發包機的高上座率，自年末開始陸續推出巡遊香川、高知、愛媛等四國3縣的團體旅遊行程，7天6夜的行程團費約30萬日圓（約6萬元新台幣），雖然價格不便宜，但仍吸引大批旅客好評，業者也計畫以「每月開團」為目標持續推出。

另外，高知縣政府指出，自2023年5月至2025年11月期間，台灣飛往高知的國際航班平均上座率超過9成，縣府更將此形容為「觀光振興的大動脈」。為了掌握旅客特性，高知縣也推出針對台灣旅客的問卷調查，103名受訪者的平均訪日次數高達9次，顯見台灣潛在不少回訪客。

日本旅遊小心！這些地區流感大流行

不過，在旅遊熱度升溫的同時，日本國內流感疫情也受到關注。台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧近日在粉專「日本自助旅遊中毒者」整理日本流感最新狀況指出，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至12月14日，全日本逾3000家醫療機構通報流感患者已多達14萬2434人。

若以地區觀察，疫情仍集中於九州、四國、山陰與山陽地區，其中，宮崎縣平均每家醫療機構的流感患者通報為99.93人，福岡、鹿兒島、香川、高知等地也都超過警戒值。林氏璧指出，這些地區在這波流感的流行時間較晚，目前仍在高峰期，因此提醒近期將前往九州、四國的旅客務必特別留意；至於東京地區的流感人數則已從高點51.69人降至17.8人，為此研判今年東京的流感走勢來得快、退得也快。

另外，有旅客在討論福岡旅遊返台後就得流感的話題時，留言就有其他網友表示：「12月中剛從福岡回來，全程沒戴口罩沒用酒精，連一般感冒都沒有，不覺得那邊疫情嚴重」。對此，林氏壁也無奈直言：「你自己幸運沒得到，不代表那裏流感沒有在大流行。你就是個個案而已，目前日本流感流行熱點在九州，四國，山陰山陽。」



