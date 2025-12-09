航科國小新校舍動土 完善校園環境

▲桃園市大園區航科國民小學第一期新建校舍工程開工動土。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往大園區，出席「桃園市大園區航科國民小學第一期新建校舍工程」開工動土典禮。張善政表示，大園地區近年人口快速成長，住宅與生活機能持續提升，在地的潮音國小也接近飽和。為因應在地就學需求，市府推動航科國小新設計畫，第一期工程總經費約8億元，致力為學童打造安全而完善的校園學習環境。

張善政指出，市府同步推動「大園智慧科技園區」設置案，目前該園區公益性、必要性報告，內政部已通過，開發計畫將於年底前送內政部續審，預期可順利推進。園區預計引進高端科技產業，將帶動當地人口流入與就學需求。為因應桃園成長的就學需求，市府近年也於桃園各區規劃及興建8所新國中小，投入逾100億元擴充校園空間。今日航科國小的開工動土即為重要里程碑，象徵桃園教育建設持續向前。

廣告 廣告

新建工程處表示，本案位於客運二段文小用地，面積約2.57公頃，校舍規模為地下一層、地上三層，規劃設置小學部教室37間、幼兒園6間及12間行政辦公室，並提供54席汽車與40席機車停車位。校園將設置操場、球場、遊戲區與滯洪池，並融入生態景觀池、複層植栽與雨水循環系統，打造兼具安全、功能與自然意象的校園環境。

新工處表示，航科國小以「永續發展」為核心理念，全面採用綠建築設計，強調自然採光、通風、節能並選用低碳無毒建材，打造健康舒適的學習空間。工程預計於116年底完工，不僅可滿足大園地區的就學需求，也盼未來能活化校園外部空間，促進社區共享，成為提升區域生活品質的新亮點。