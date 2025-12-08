航科國小新校舍動土 張善政主持

「桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期)」開工動土典禮。（工務局提供）

記者陳華興、劉晴文、林中行∕綜合報導

桃園市大園區航科國小新建校舍工程（第一期）八日舉行開工動土典禮，由市長張善政主持。另外，南投市福崗路西延新建工程動工，完工後可串連國道三號南投交流道至工業路，完成南崗工業區、旺來產業園區與國道三號間最後一哩路的交通聯絡系統。

「桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程(第一期)」開工動土典禮。（工務局提供）

航科國小新建校舍工程（第一期）將興建地上三層、地下一層大樓。市府投入總經費約八點二六億元，將規劃設置國小部與幼兒園，不僅可完善在地教育資源配置，亦能有效紓解周邊學校就學壓力。

縣府則辦理福崗路西沿道路建設計畫動土典禮，由縣長許淑華主持，經費四億九千多萬元，將從南崗二路延伸到工業路。福崗路西沿計畫全長一千零十八公里，計畫寬度三十至三十五點四四公尺，將作為南崗工業區及旺來產業園區與國道三號間之主要運輸要道。