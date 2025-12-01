航程等於繞地球一圈半 完成「高桅行動」的英威爾斯親王號航艦回家了

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍「威爾斯親王號」(R09)航艦打擊群，今年4月宣布睽違4年投入長達8個月的「高桅行動」印太遠洋部署，而在近日，這支大型艦隊已返回母港樸茨茅斯、圓滿達成任務並具備完全作戰能力；根據紀錄，該打擊群此次行動不只航行逾4萬浬、各式艦載機起降更突破2500架次，為該軍這趟近20年最浩大遠航增添不少光彩。

英國皇家海軍是在上月28日宣布「威爾斯親王號」航艦打擊群的年度任務「高桅行動」(Op. Highmast)正式結束，順利完成8個月的印太遠洋部署及演訓；而在今(1)日，官方也釋出航艦駛入母港樸茨茅斯(Portsmouth)的最新畫面，以及在港邊等待許久的艦員家人和大群民眾，為這趟英軍近20年最大陣仗畫上圓滿的句點。

英國皇家海軍28日的官方新聞稿指出，該打擊群共部署了兩支中隊的F-35B戰機、以及來自四支中隊的「梅林」(Merlin)反潛直升機及「山貓」(Wildcat)通用直升機，加上無人機中隊支援的T-150型機，搭檔英軍45型「無畏號」驅逐艦、挪威「阿蒙森號」巡防艦等水面作戰艦，一同造訪了日、澳等印太盟邦，並進行聯合演訓，在印太局勢穩定方面提供相當貢獻。

值得一提的是，此次「高桅行動」的總航行里程超過4萬浬(74080公里)，約當繞行地球一圈半；打擊群部署的各式戰機、直升機、無人機，期間的起降次數也突破2500架次，成為該航艦打擊群具備完全作戰能力(Full Operational Capability, FOC)的堅實基礎。

