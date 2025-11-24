航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場

航空三雄紛紛搶進北美市場，為台灣航空業開啟新戰局。左至右分別為星宇航空董事長張國煒、中華航空董事長高星潢、長榮航空董事長林寶水，3人領軍布局北美新航點。

北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空今年10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點－鳳凰城。三大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。

航空三雄紛紛搶進北美市場，意味著疫情後的航空業正式進入新一輪航網布局戰。過去北美航點主要集中在洛杉磯、舊金山與紐約，今年第四季開始，繼長榮航空率先布局開航達拉斯、華航與星宇航空先後開拓鳳凰城新航線，顯示台灣航空業持續開發美國內陸航點的趨勢成形。

長榮航空今年10月率先開航達拉斯，華航與星宇航空陸續將於今年12月與明年1月開拓鳳凰城新航線，台美航網正快速延伸。

本刊調查，開發北美內陸航點，成為航空三雄新戰場，有兩大主因，首先就是台商東進狂潮。一位高科技業者就對本刊直言，近年包含台積電、鴻海、台達電、東元、環球晶、日月光與電子五哥（廣達、英業達、緯創、仁寶、和碩）在內等大型企業陸續赴美設廠，已讓美國德州、亞利桑那州成為新的科技聚落。

「日前台積電法說會，董事長魏哲家已透露將買第二塊地蓋廠，光是台積電，每年就數千名台籍工程師與眷屬赴美長期駐點，更別說電子五哥，個個都在德州設新廠，未來往返台美兩地的龐大商務與探親需求，絕對不如小覷。」該業者笑著說。

即將12月初即開航的華航高層則表示，鳳凰城所在的亞利桑那州在州政府推動下，已吸引包括英特爾、台積電、Amkor等上百家半導體企業進駐，逐步形成完整供應鏈生態系，華航十分看好這裡的商務需求。

隨著台積電等大廠陸續赴美設廠，航空公司也看準未來往返台美兩地的龐大商務與探親需求，積極開拓內陸航點。（中央社）

除了台商東進狂潮帶來的商務往來需求外，另一大原因就是—「轉機客暴增」。尤其川普力推的美國製造，讓許多亞洲商務客飛美國需求增加，但疫情後東南亞直飛北美的運能卻尚未全面恢復，給了台灣航空業者卡位的空間。「疫後不僅商務客回流，隨著亞太地區新興經濟體快速發展，然而東南亞直飛北美的運量相對有限，多數旅客需要透過轉機完成行程。」星宇航空執行長翟健華直言。

據國際航空運輸協會（IATA）的數據顯示，預估2025年全球航空業淨利可望提升至360億美元，較2024年的324億美元提升11％，不論是今年或去年北美都是最大的利潤貢獻者。另據全球航旅數據平台OAG統計，台灣赴北美地區的直飛運能，也相較2019年相比，成長超過3成，代表需求直線上升，業者自然必須加開航線因應。

另外，從營收表現來看，航空三雄確實從中受惠，以華航為例，今年上半年北美航線營收較去年同期成長13％，客運收入占比達22％，僅次於國人最愛兩大旅遊盛地的東北亞地區（日本與韓國）。

同樣瞄準北美，但航空三雄攻略各有擅場，航空業者直言，「這是場航網與品牌的耐力賽！」隨著達拉斯與鳳凰城兩大航點的開航，台美空中走廊正重新改寫版圖，下一階段，誰能在北美這塊千億大餅中，奠立更穩健的根基，將成為這場北美航空戰獲勝的關鍵。

