航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空今年10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點－鳳凰城。三大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。
航空三雄紛紛搶進北美市場，意味著疫情後的航空業正式進入新一輪航網布局戰。過去北美航點主要集中在洛杉磯、舊金山與紐約，今年第四季開始，繼長榮航空率先布局開航達拉斯、華航與星宇航空先後開拓鳳凰城新航線，顯示台灣航空業持續開發美國內陸航點的趨勢成形。
本刊調查，開發北美內陸航點，成為航空三雄新戰場，有兩大主因，首先就是台商東進狂潮。一位高科技業者就對本刊直言，近年包含台積電、鴻海、台達電、東元、環球晶、日月光與電子五哥（廣達、英業達、緯創、仁寶、和碩）在內等大型企業陸續赴美設廠，已讓美國德州、亞利桑那州成為新的科技聚落。
「日前台積電法說會，董事長魏哲家已透露將買第二塊地蓋廠，光是台積電，每年就數千名台籍工程師與眷屬赴美長期駐點，更別說電子五哥，個個都在德州設新廠，未來往返台美兩地的龐大商務與探親需求，絕對不如小覷。」該業者笑著說。
即將12月初即開航的華航高層則表示，鳳凰城所在的亞利桑那州在州政府推動下，已吸引包括英特爾、台積電、Amkor等上百家半導體企業進駐，逐步形成完整供應鏈生態系，華航十分看好這裡的商務需求。
除了台商東進狂潮帶來的商務往來需求外，另一大原因就是—「轉機客暴增」。尤其川普力推的美國製造，讓許多亞洲商務客飛美國需求增加，但疫情後東南亞直飛北美的運能卻尚未全面恢復，給了台灣航空業者卡位的空間。「疫後不僅商務客回流，隨著亞太地區新興經濟體快速發展，然而東南亞直飛北美的運量相對有限，多數旅客需要透過轉機完成行程。」星宇航空執行長翟健華直言。
據國際航空運輸協會（IATA）的數據顯示，預估2025年全球航空業淨利可望提升至360億美元，較2024年的324億美元提升11％，不論是今年或去年北美都是最大的利潤貢獻者。另據全球航旅數據平台OAG統計，台灣赴北美地區的直飛運能，也相較2019年相比，成長超過3成，代表需求直線上升，業者自然必須加開航線因應。
另外，從營收表現來看，航空三雄確實從中受惠，以華航為例，今年上半年北美航線營收較去年同期成長13％，客運收入占比達22％，僅次於國人最愛兩大旅遊盛地的東北亞地區（日本與韓國）。
同樣瞄準北美，但航空三雄攻略各有擅場，航空業者直言，「這是場航網與品牌的耐力賽！」隨著達拉斯與鳳凰城兩大航點的開航，台美空中走廊正重新改寫版圖，下一階段，誰能在北美這塊千億大餅中，奠立更穩健的根基，將成為這場北美航空戰獲勝的關鍵。
更多鏡週刊報導
航空三雄拓北美1／不約而同選定鳳凰城當新航點 華航、星宇策略大不同
航空三雄拓北美2／北美每週近百航次再添達拉斯 長榮1理由緊跟科技業新聚落
其他人也在看
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 8 小時前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
「遠得要命的枋山火車站」有著無敵落日美景
交通部鐵道局執行的南廻線9車站景觀改善工程預計年底前完成，未列入計畫的枋山車站，因遠離市區，使用率偏低，已降為無人車站，但這座位於半山腰被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，卻有著無敵的落日美景，居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線盡收眼底，鄉公所希望台鐵能善用這項資源結合地方發展觀光。自由時報 ・ 19 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 17 小時前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景EBC東森新聞 ・ 1 天前
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前
新台幣下架日貨就去這裡！林修民轉型「旅遊網紅」推台人四大城市：仙台、岡山、廣島、熊本
林修民指出，近期台灣政壇與 KOL 圈掀起一股「曬日本美食、遊日本挺日本」的風潮，他也順應這股潮流，分享一些獨家資訊。放言 Fount Media ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 20 小時前
賞楓不必到日韓！台中優惠公車套票暢遊梨山美景
此時正值賞楓季節，但國人不必飛日、韓，台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，折扣近7折，還可搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣自由時報 ・ 22 小時前
台積供應鏈論壇來了 台廠備戰
台積電年度供應鏈論壇（SCM Forum）將於25日登場，為全球半導體生態系最受矚目的年度盛會，亦被視為掌握明年資本支出方向與先進製程投資節奏的關鍵指標。法人推估，在AI需求強勁帶動下，台積電明年資本支出可望挑戰5百億美元高標，相關供應鏈成為全場焦點。工商時報 ・ 1 天前
《大陸社會》12條中日航線停了 專家：陸客「斷流」將重創日本
【時報-台北電】據觀察者網報導，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。航班管家DAST提供給觀察者網的數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率，將在11月27日達到21.6％，為一個月以來最高值。 取消率靠前的航線有天津濱海至關西國際（65.0％）、南京祿口至關西國際（59.4％）、廣州白雲至關西國際（31.3％）、上海浦東至關西國際（30.1％）。 此前，多家中國航司宣佈大規模調整赴日航班，涉及航線削減、班次減少及免費退改政策，這一調整將持續至2026年3月28日，覆蓋春節假期。 英國《衛報》此前報導稱，數十萬中國遊客取消前往日本旅行正在對日本的經濟和旅遊業產生影響，兩國的簽證處理和文化交流被暫停，日本的旅遊類、娛樂類和零售業股市持續下跌。 法新社的報導稱，根據日本官方數據，中國原是日本最大遊客來源國，2025年前三季赴日遊客近750萬人次，在日本月均消費額突破10億美元，貢獻了近30％的旅遊總消費額。中國發佈旅行提醒後，日本旅遊業應聲停滯。 有數據顯示，目前，日本東京成田機場中國航線預訂量單日下滑65％，京都、奈良等地依賴中國遊客的旅館空房率飆升至70％。不少遊客辦理時報資訊 ・ 13 小時前