航空三雄拓北美1／不約而同選定鳳凰城當新航點 華航、星宇策略大不同
華航將於12月3日首飛美國鳳凰城，成為亞洲首家直飛鄰近護國神山台積電美國廠的航空公司，星宇也將明年1月跟進，雖然華航、星宇開拓北美市場，不約而同選定鳳凰城，且開航時間接近，但兩家航空公司採用的策略卻截然不同。
「鳳凰城與亞利桑那的半導體投資群聚，引發的商務、探親、技術外派需求有關。」朝陽科大飛航系主任盧衍良分析。且雖同樣看準鳳凰城，但華航、星宇各有攻略，據調查華航鎖定鳳凰城，採取貨、客兼顧並重的平衡策略；擁有機群較少的星宇則瞄準與美國航空、阿拉斯加航空合作的轉機效益，深化高端客群與轉機網絡。
深耕北美逾半世紀的華航，不僅擁有貨運和客運雙主軸優勢，如今鎖定鳳凰城，不僅可以打造成貨客運並重的內陸門戶，再透過西岸城市航點互補建構市場網絡。除客運外，華航也將以10架新世代777F貨機與8架747F貨機靈活調配，強化高科技貨運布局。
華航主管透露，自台積電赴美國鳳凰城設廠以來，華航陸續以包機服務滿足該公司設廠所衍伸的旅運需求。「華航將持續深耕美國半導體產業聚落，積極爭取商務差旅客源、穩固北美貨運市場地位外，亦同步拓展多元市場，包含爭取與當地旅遊局合作，共同開發赴美觀光商品，以擴大客源並提升整體載客率。」
創立以來即定位為精品航空的星宇航空，北美航線則是展現品牌實力的主戰場，明年1月即將開航的鳳凰城，就選擇合作夥伴美國航空在北美的重要轉運樞紐，可藉由鳳凰城轉往費城、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯等40多個內陸航點。
星宇航空執行長翟健華指出，星宇航空著眼於龐大的轉運市場需求，航班時刻設計以銜接北美與亞洲主要城市為核心，不僅契合市場趨勢，也持續帶動轉機旅客成長，進一步強化台北作為亞太區轉機樞紐的地位。
此外，星宇更看好這群擁有高消費力的科技族群。「越來越多旅客願意為更好的體驗付費。」翟健華說。對高端客群而言，長程航線不再只是交通工具，而是一段精品旅程，星宇航空以「五感體驗」為核心，從視覺的機艙美學與制服設計、聽覺的獨創音樂、嗅覺的機艙香氛、味覺的精緻餐飲，到觸覺的座椅與材質質感，每個環節都細膩設計，讓旅客在飛行中感受用心，呼應旅客對高品質飛行的期待。
