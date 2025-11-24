航空三雄拓北美2／北美每週近百航次再添達拉斯 長榮1理由緊跟科技業新聚落

長榮航空達拉斯首航儀式隆重登場，象徵疫後北美航網新布局正式啟航。（翻攝Dallas Fort Worth International Airport臉書）

長榮航空作為最早布局北美的航空業者，在北美的航網密度居冠，每週飛往北美航班約94班，新開航的達拉斯不僅能承接德州科技業，也可與既有的芝加哥、休士頓形成南部三角。據調查，長榮航空以達拉斯為據點，就是想搶攻美國南部的半導體與能源相關的商務客群。

朝陽科大飛航系主任盧衍良分析，「達拉斯可以承接德州『半導體、能源、科技』產業的商務客與大宗移民族群，長榮在商務艙與豪華經濟艙的忠誠客群穩固，達拉斯開航讓其在企業差旅市場上更具選擇與吸引力。」。

廣告 廣告

長榮主管透露，目前北美航線長榮穩坐龍頭，不僅有9個航點、一週班次更高達94班，未來將破百班，不管航點、班次「都是第一名」。且北美市場中，轉機客是最大財源，占比達6成，長榮在北美不僅深耕多年，其優勢更在於時間帶好，又為星空聯盟，合作航空公司多，以台北為主站，在北美、中南美及東南亞轉機都可以快速銜接。

長榮在德州即有2個航點，休士頓及達拉斯都是很好的轉機點，此外由桃園出發，直飛西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多及達拉斯，共9大航點。

長榮與星空聯盟成員加拿大航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空及聯合航空合作聯營航班，並與阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西南航空及西捷航空等多家主要航空合作，航網延伸覆蓋美洲地區超過200座城市。

桃園飛往北美航線，長榮全艙等皆提供老乾杯、乾杯經典燒肉料理；與Maison Kitsuné全新聯名機上備品，包含過夜包及睡衣，已於北美航線的皇璽桂冠艙陸續上線。

更多鏡週刊報導

航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場

航空三雄拓北美1／不約而同選定鳳凰城當新航點 華航、星宇策略大不同