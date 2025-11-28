航空保安研討會 民航局長：強化制度整合與韌性
（中央社記者黃巧雯台北28日電）航空保安研討會今天登場，民航局長何淑萍表示，因應國際情勢，以風險為導向，強化制度整合與韌性，是未來航空保安的課題，而有研究指出，未來新興風險還包括生化武器、無人機。
交通部民用航空局發布新聞稿表示，這次研討會以「航空保安全球觀點」出發，並延伸探討「航空保安的未來展望」、「貨物保安」及「地勤與維修廠保安」等議題，邀請中華航空、長榮航空、星宇航空、航空警察局、桃園國際機場股份有限公司等單位參與。
何淑萍表示，近年全球局勢動盪，戰爭、區域衝突、恐怖攻擊與跨國犯罪風險升高，航空運輸因高度國際化的特性，始終位於風險最前線。
何淑萍引述國際航空運輸協會（IATA）研究指出，2040年航空保安將面臨更為複雜的威脅，包括地緣政治變動、恐怖主義與內部威脅持續存在、網路攻擊快速演進，以及生化武器、無人機和貨運保安鏈脆弱點等新興風險，這些趨勢皆提醒，航空保安不僅要防範既有風險，更須面對跨領域、快速變化的多重挑戰。
華航在會中分享航空業內部威脅造成非法干擾行為，長榮提及地緣政治衝突對航空安全及保安的威脅，星宇提到民航領域的新興網路威脅與未來防禦對策，航警局介紹AI導入機場安檢運用，展現台灣在面對航空保安威脅風險時，能持續與國際接軌，強化航空保安作為。
何淑萍表示，在如此高度不確定的環境下，前瞻視角與靈活管理更形重要，民航局近年積極推動風險導向（Risk-based）航空保安管理，並與航警局、航空公司、貨站、地勤與維修廠緊密協作，強化制度整合與韌性，並持續與國際組織與合作夥伴交換資訊與經驗。
何淑萍強調，航空保安是一條緊密串聯的安全鏈，從旅客查驗、機場營運、貨運檢查，到地勤與維修流程，每一個細節都攸關整體安全，她說，航空保安最重要的是保安文化的建立，除了努力建立自己的保安文化，也要透過交流分享，並積極參與國際組織與國際活動。
民航局表示，航空保安不是靜態目標，而是持續追求卓越的過程，汲取各方經驗，以因應瞬息萬變的國際情勢及恐怖主義威脅，未來將持續與航空保安從業夥伴共同努力、彼此合作，在航空保安與旅運便捷之間取得平衡，為旅客提供安全與便利的服務。（編輯：謝雅竹）1141128
