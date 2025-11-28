航空保安研討會 民航局長：風險導向強化韌性
航空保安研討會今登場，以「航空保安全球觀點」出發，延伸探討航空保安的未來展望、貨物保安及地勤與維修廠保安等議題。交通部民用航空局長何淑萍指出，因應國際情勢，以風險為導向，強化制度整合與韌性，是未來航空保安的課題，期許各方共同合作，一起為航空保安作業展現責任與貢獻。
航空保安研討會邀請中華航空、長榮航空、星宇航空、航空警察局、桃園國際機場股份有限公司、華儲公司、榮儲公司、遠雄自由貿易港區公司、桃勤公司、長榮航勤公司以及長榮航太公司等單位共同參與，前中央警察大學教授汪毓瑋、航警局副局長陳錦文也分享國際經驗與實務案例。
何淑萍表示，近年全球局勢動盪，戰爭、區域衝突、恐怖攻擊與跨國犯罪風險升高，航空運輸因高度國際化的特性始終位於風險最前線。
她說，國際航空運輸協會（IATA）研究指出，民國129年航空保安將面臨更為複雜的威脅，包括地緣政治變動、恐怖主義與內部威脅持續存在、網路攻擊快速演進，以及生化武器、無人機和貨運保安鏈脆弱點等新興風險，這些趨勢都提醒，航空保安不僅要防範既有風險，更須面對跨領域、快速變化的多重挑戰。
會中，華航分享了航空業內部威脅造成之非法干擾行為，長榮分享地緣政治衝突對航空安全及保安的威脅，星宇分享民航領域的新興網路威脅與未來防禦對策，航警局分享AI導入機場安檢之運用，展現我國在面對航空保安威脅風險時，能持續與國際接軌，強化航空保安作為。
何淑萍表示，在如此高度不確定的環境下，前瞻視角與靈活管理更形重要，民航局近年積極推動風險導向航空保安管理，並與航警局、航空公司、貨站、地勤與維修廠緊密協作，強化制度整合與韌性，同時也持續與國際組織與合作夥伴交換資訊與經驗，確保國家航空保安體系與國際標準同步提升。
何淑萍強調，航空保安是一條緊密串連的安全鏈，從旅客查驗、機場營運、貨運檢查，到地勤與維修流程，每一個細節都攸關整體安全，而航空保安最重要的是保安文化的建立，除了努力建立自己的保安文化，也要透過交流分享，並積極參與國際組織與國際活動。
民航局表示，航空保安不是靜態目標，而是持續追求卓越的過程，汲取各方經驗，以因應瞬息萬變的國際情勢及恐怖主義威脅，未來將持續與航空保安從業夥伴共同努力，彼此合作，在航空保安與旅運便捷之間取得平衡，為旅客提供安全與便利的服務。
