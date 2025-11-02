航空公司年度體能考核釀悲劇 38歲男員工跑3000公尺猝死

大陸一間航空公司進行年度體能考核，一名38歲男員工跑3000公尺昏倒，送醫隔日宣告不治。（示意圖／Pixabay）

一般常見公司年末都會為員工打考績，有的甚至還會進行體能考核。最近大陸南方航空湖北分公司傳出一起憾事，日前進行年度體能考核，一名38歲男員工在跑3000公尺時昏倒，送醫隔日宣告死亡，消息曝光引發社會關注。警方指出，全案仍在調查中，惟因涉及個人隱私，不透露死者詳細身分。

根據陸媒《頭條新聞》、《正在新聞》報導，這起事件發生於10月30日上午，地點位於湖北武漢。當天上午9時08分左右，南航湖北分公司空保管理部正在舉辦年度日常訓練體能考核，期間一名38歲男員工在3000公尺跑步項目中突發狀況，當場倒地不起。

現場航醫隨即為昏倒男員工進行心肺復甦（CPR）與初步救治，並於9時20分由武漢天河國際機場急救中心人員接手，使用體外除顫儀持續搶救。9時40分，傷者被緊急送往武漢市中心醫院加護病房（ICU），接受進一步治療。

院方透露，儘管醫護團隊全力搶救，但該名男員工送醫後生命徵象始終微弱，最終於10月31日上午10時左右，因病情惡化不治身亡。院方與機場急救中心均證實此事，惟因涉及單位及個人隱私，未透露死者詳細身分。

據了解，事發後南航方面立即派員前往醫院協助處理，死者家屬亦已趕抵現場，目前已故男員工的身後事宜正由公司與家屬協調辦理。目前南航尚未對外發佈正式說明，全案也還在調查中。

這起事件引發外界對航空業體能測驗強度及安全保障的關注，不少網友質疑相關單位是否在考核中設有充分醫療預防與應急機制，有大陸專家呼籲企業應檢討體測流程，防止類似悲劇再度發生。

