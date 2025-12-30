航空公司年終獎金曝！長榮航發6.5個月 星宇僅1個月

年終封關在即，國內航空業年終獎金陸續出爐，長榮航空及長榮航勤宣布年終獎金達6.5個月，並將於12月31日發放，非主管職另調薪2500元；星宇航空則公布年終獎金為1個月、整體調薪幅度約3%。中華航空年終獎金尚未公布。

長榮航空今年將發放6.5個月年終，非主管則調薪2500元，子公司的年終也比照辦理。 （示意圖／中天新聞資料照）

長榮航空及長榮航勤發布內部通知，開放同仁至人事系統查詢年終獎金，其中2025年中晉升、升等、改任等人員，2026年調薪幅度將有所不同。而經計算，年終獎金為6.5個月，非主管職調薪2500元。長榮航空回應，基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拼，將發放年終獎金與同仁共享營運成果。

長榮航空強調，年終獎金發放除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃、個人整體績效表現相關，今年所有同仁努力創造的營運佳績，也是轄下公司同仁齊力協作達成之結果。

此外，星宇航空29日晚間發出內部信，公布年終獎金為1個月。星宇指出，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3％。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

至於中華航空目前則尚未公布年終，公司說明年終獎金待全年獲利結算完成，依照團體協約與企業工會協商，後續經董事會決議後定案。

