航空公司年終獎金開獎！星宇縮水剩1個月引基層不滿，這家國籍航空曾豪發17個月

隨著2025年進入尾聲，國籍航空業的年終獎金陸續揭曉，然而各家員工的「薪」情卻大不同！星宇航空（2646）近期向員工宣布，2025年將發放一個月的年終獎金，整體調薪約3%，隨即在基層員工間引發熱烈討論與不滿。

不少星宇員工在社群平台上反映，星宇今年砸下重金贊助台北101的跨年煙火廣告，但回到內部福利時，獎金數額卻遠低於基層預期，形成強烈對比。

星宇航空執行長翟建華在給員工的內部信件中說明，今年在營運上自第二季起遭遇了對等關稅、美簽緊縮、日本地震謠言等外在不利因素，影響了獲利表現；但另一方面，他也提及，自今年上半年起逐步完成明年14架新機交付前的各項準備，展望明年將迎來成立以來最大的新機交付潮，這為公司帶來更大的發展空間，不但要大幅拓展航網、增加國際客源，更要降低單位成本、優化成本結構及持續深化客戶體驗追求更好的獲利。

若從財報數據觀察，便能看見各航司發放年終的底氣差異。攤開國籍航空截至今年第三季的財報數字，長榮航空客貨運受惠於客運多條航線拓展、AI伺服器與半導體設備出貨暢旺，前三季合併營收1626.87億元，史上次高，累計稅後淨利184.98億元，EPS達3.43元。長榮航空30日宣布，將發放6.5個月年終獎金與同仁共享營運成果，非主管則調薪2500元。

華航前三季合併營收達1549.8億元，累計稅後淨利122.5億元，EPS 1.81元，創同期新高，是今年唯一前三季獲利仍較去年同期成長的國籍航空。

台灣虎航前三季營收為125.87億元，累計稅後淨利19.69億元，EPS 4.28元。而星宇航空前三季營收326.97億元，年增 26%，創下歷史新高，但稅後淨利僅4.75億元，較去年同期的15.35億元衰退近69%。

從近三年國籍航空發放年終獎金來看，台灣虎航2024年平均發放12.8個月，最高17.4個月，創下航空業發放紀錄。

航空公司 2023年 2024年 2025年 長榮航 6個月 7個月 6.5個月 華航 5個月

＋2萬元激勵金 6.6個月（基數）

＋獎金11萬元、

激勵獎金3萬5000元 2026/1/9 勞資協商 台灣虎航 10.8個月 12.8個月

（最高17.4個月） 尚未公布 星宇 1個月 2個月 1個月

長榮航與星宇已先行開牌，市場緊接著關注華航與虎航，對此，華航、虎航表示，年終獎金待全年獲利結算完成，後續經董事會決議後定案。