航空公司欠薪5個月！墨西哥機長「反鎖駕駛艙」拒飛 向乘客廣播吐苦水

航空公司欠薪5個月，墨西哥機長「反鎖機艙」拒飛。（示意圖／達志／美聯社）

墨西哥一名商用客機飛行員於當地時間週五，在墨西哥城貝尼托．胡亞雷斯國際機場拒絕執行起飛任務，並將自己反鎖在駕駛艙內，藉此抗議航空公司長期積欠薪資，引發關注。據悉，該名飛行員指控公司拖欠他長達3個月的薪水與差旅費，迫使他採取極端行動。

《改革報》（Reforma）報導，根據社群媒體流傳的影片內容，這名飛行員向機上原定飛往坎昆的乘客表示，在公司清償欠款之前，飛機不會起飛，同時也為造成旅客不便表達歉意，強調乘客不應承受相關影響。

他表示，自己已在該航空公司服務近3年，過去從未延誤或取消航班，並透露自己是3名孩子的父親。墨西哥民航與機場當局證實，相關單位已介入調查這起事件。

據了解，事發約於當地時間週五下午3時，航班隨後取消，乘客全數疏散下機。另據墨西哥媒體指出，該名機長事後已遭警方拘留，相關責任仍待進一步釐清。

