航空公司突停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

菲律賓皇家航空將自115年1月4日起暫停台北－長灘島的航班。（本報資料照）

菲律賓皇家航空無預警停飛長灘島航線，預估影響4000名旅客，交通部觀光署表示，目前旅行社正與旅客協調中，尚未有人提出申訴；旅行業品質保障協會則說，業者將協助旅客改由馬尼拉轉機，或者退費，若有爭議可向協會請求協助。

菲律賓皇家航空宣布自民國115年1月4日起，暫停台北－長灘島的航班服務。觀光署指出，針對團體旅遊的部分，經瞭解將由旅行社與旅客協商轉團（改往其他目的地）或變更行程（如改經馬尼拉轉機前往長灘島）等替代方案辦理，目前旅行社均積極與其旅客協調中。

針對旅行社販售的機加酒或代訂機票（自由行）的部分，旅行社會協助旅客向航空公司辦理退費或簽轉事宜。觀光署說明，本案因各旅行社仍在積極處理中，尚未有旅客提出申訴。

品保協會公關主委李奇嶽表示，因航空公司停飛導致旅客行程變動，各家承辦的旅行業者都會全力協助，若旅客願意轉機，將優先改由馬尼拉轉機前往長灘島。

若旅客不願意轉機，只能以退費處理。自由行旅客部分，品保協會也盡量協助旅客辦理機票退費，但當地旅館費用恐怕很難退費，旅客若有相關問題都可以尋求品保協會協助。

李奇嶽強調，航空公司停飛是不可抗力因素，呼籲旅客體諒旅行社，雙方協商解決方案，若有投保旅遊不便險的旅客，也可以確認保單內容是否有符合理賠條件。

