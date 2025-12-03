航空史上最大謎團「馬航MH370」消失11年！懸賞21.9億重啟搜索 事件回顧

馬來西亞航空370航班於2014年3月8日失聯，成航空史上最大謎團。圖／翻攝自維基百科

2014年3月8日馬來西亞航空370航班預計於當日上午6時20分抵達北京首都國際機場，未料途中航線大轉彎，隨即失去聯繫，最終機上227名乘客及12名機組人員失蹤，10年過去仍查無下落；去年12月20日馬來西亞政府表示，「原則上同意讓民間探勘公司海洋無限繼續搜索」，至今（3）日終於宣布將於12月30日重新啟動搜尋行動，並同意一旦成功搜尋到殘骸，將支付7千萬美元（約新台幣21.9億元）費用。

馬來西亞政府宣布重啟MH370搜尋行動！

馬來西亞政府宣布，將於12月30日重啟搜尋馬來西亞航空370航班客機殘骸工作，交通部指出，英國海洋無限（Ocean Infinity）已向大馬政府確認這項為期55天的海底搜尋工作，並以間歇性方式進行；交通部長陸兆福表示，這項行動將以南印度洋約1萬5千平方公里的新區域進行，以確認馬航MH370飛機殘骸新位置，承諾若搜尋未果，馬來西亞政府無需向該公司支付任何款項，反之一旦搜尋到殘骸，則支付7千萬美元（約新台幣21.9億元）費用。

馬航MH370原預計飛往中國失聯 成航空史上最大謎團

回顧11年前馬航MH370空難，被視為「航空史上最大謎團」，2014年3月8日原本預計從馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）起飛，並於當天清晨6時20分抵達北京首都國際機場；未料凌晨1點19分，是MH370最後一次與馬來西亞航空交通管制中心（ATC）聯繫，隨即應答機與廣播式自動相關監視關閉，另一架飛機應越南空交通管制中心（ATC）要求聯繫，也因無線電信號受到干擾，直到凌晨2點15分最後一次與馬來西亞軍方雷達接觸於檳城西北320公里處，4點21分馬來西亞航空緊急宣布與MH370失去聯繫。

廣告 廣告

3月8日上午8點，國際海事衛星組織Inmarsat衛星還捕捉到MH370發出最後一次完整握手信號，當時飛機仍在飛行，不過自9點15分之預定握手時間未得到答覆，完全對外斷絕聯繫。

馬航MH370原預計飛往中國，卻在途中朝泰國方向直飛經過印尼。圖／翻攝自維基百科

當局推論北至哈薩克、南至印度洋一帶墜毀

綜合媒體報導，當時MH370按照航線將會經過南海，最後失蹤前飛機在民航雷達上的位置仍在南海上空，不過後來軍用雷達發現，MH370在航線大轉彎，朝泰國方向直飛經過印尼，被推論應往南印度洋飛去，於哈薩克、土庫曼至泰國，或是印尼至南印度洋一帶墜毀。

搜尋多年，發現疑似20塊該航班殘骸

MH370宣布斷聯後，當局第一階段搜索進行52天，範圍廣至440萬平方公里、334次搜索飛行，直到2017年1月，澳洲、馬來西亞和中國政府正式宣布停止耗資1.5億美元的水下搜尋行動，2018年1月，又迫於失蹤乘客和機組人員家屬的壓力與海洋無限公司合作，幾個月後也因沒有下落停止。

雖然一直沒有找到失事飛機，不過非洲大陸海岸、馬達加斯加、毛里裘斯、留尼汪島和羅德里格斯群島發現了大約20塊疑似來自該航班的殘骸，包括該航班波音777飛機襟副翼、一塊玻璃纖維複合材料和鋁材，上面更寫著「No Step」（禁止踩踏）。

官方報告並未給予結論 陰謀論頻傳

2018年當局發表一份495頁的報告指出，MH370上共有239人，包括227名旅客、2名嬰兒及12名馬來西亞籍機組人員，然而當時氣象良好，卻在進入平流層巡航高度時突然失蹤，因搜尋結果沒有定論，官方沒有給出最終結論，至今仍是謎題。

事後還被外界傳出機長家中出現過模擬航班飛往印度洋的疑似失事路線，疑為兇手，甚至被爆出被美國、泰國在南海進行的聯合軍演中意外擊落；如今政府宣布重啟計畫，受難家屬也只希望能有進一步消息。



回到原文

更多鏡報報導

批飯店11點退房不人道！房務員嘆：盼旅客別做「這些行為」

波音737消失了13年！才發現一直停在機場 印度航空證實

要確定欸？衛生局竟要求懷孕女性「回報生理週期」等個資 用意曝光