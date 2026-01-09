航空員工爆料明星真面目！態度最差名單全曝光 網：第一名不意外

記者林宜君／台北報導

一名航空公司人員近日在網路分享自身工作經驗，透露曾在航班與貴賓接待過程中，近距離接觸不少演藝圈人士，並以「個人觀察」方式，整理出印象中態度較親切與較冷淡的名單，相關內容迅速在社群平台流傳。

該名員工指出，自己並非刻意評比明星，而是基於長期服務經驗，純粹分享「實際互動感受」。在貼文中，他提到曾讓自己感覺態度較為冷淡的藝人，包括甄子X、呂良X、吳君X、孫耀X等人，至於互動過程中被認為相對有禮、親切配合的，則點名周潤發、任達華、黃日華、張國強、張曼玉、舒淇、邱淑貞、陳奕迅（Eason）、Benz雄、鮑姐、朱mimi等人。

航空公司人員提到曾讓自己感覺態度較為冷淡的藝人，尤其是甄子X。（圖／翻攝自網路）

該名航空人員也強調，明星在不同情境、行程壓力與身心狀態下，表現難免有所差異，這份名單並非針對人格或專業做出評斷，更不代表所有工作人員的共同看法。貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人留言表示「甄子X果然跟想像差不多」、「周潤發私下好人緣早有耳聞」，也有人提醒「單一視角不能代表全部」，呼籲外界理性看待。

事實上，藝人私下態度長年是粉絲關注焦點，過去也曾多次傳出飯店、機場或工作人員分享接觸經驗，但多半屬於個人感受層次。業內人士也指出，長途飛行、密集行程或私人狀況，都可能影響當下互動，外界不宜過度放大解讀。這份名單最終仍停留在網路討論層級，未獲任何當事人回應，但也再次掀起外界對「明星私下真實樣貌」的好奇與討論。

