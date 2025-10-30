航空噪音補助倒數60天！桃園、新北5萬戶快申請

113至114年度「航空噪音防制費補助」申辦作業已進入倒數階段，桃園市環保局提醒民眾把握期限，受理至今年12月31日止。（桃園是環保局提供）

113至114年度「航空噪音防制費補助」申辦作業已進入倒數階段，桃園市環保局提醒民眾把握期限，受理至今年12月31日止。本次補助範圍涵蓋桃園市大園、觀音、蘆竹、中壢及新屋等6區以及新北市林口區下福里，共計36里，超過5萬戶居民符合補助資格。

環保局指出，目前仍有約1萬多戶符合資格的住戶尚未提出申請，提醒民眾務必於今年12月31日前完成申辦作業，以免錯過補助期限。若逾期未申請，將視同放棄本梯次資格，恐影響後續權益。

環保局表示，為提升民眾使用便利性，今年全面優化升級線上申辦平台，新增「手機送件」功能，申請人只需透過手機依指示上傳資料，即可完成申請，全程免出門，省時又方便。截至目前，線上申辦件數已突破1萬件，較上梯次同期成長近五成，顯示民眾對數位服務的接受度持續提升。

環保局說明，申請人只要透過「航空噪音防制費發放作業線上申辦服務平台」，依「登入—填表—上傳文件—預約現勘日期—完整送件」五步驟即可完成程序，簡單又快速。若遇操作疑問，可撥打03-3850961、03-3856371或03-3856030，由專人即時協助。

環保局強調，航空噪音補助制度旨在減輕機場周邊居民因航班運作所受的噪音影響，長期以來已成為推動環境正義與改善居住品質的重要政策。市府將持續精進系統服務與補助流程，確保每一位符合資格的市民都能便捷地獲得應有的補助權益。

