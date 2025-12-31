航空四雄年終比拚！長榮航發放6.5個月

▲四家國籍航空今年（2025）獲利創下新高，也因此年終獎金也成為大眾熱門話題。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 四家國籍航空今年（2025）獲利創下新高，也因此年終獎金也成為大眾熱門話題，先前長榮航空宣布年終獎金將發放6.5個月，非主管調薪2500元，也讓其他三家航空業的年終政策成為焦點。

長榮航空

長榮航空表示，今年受到全球航空客運市場波動，以及美國關稅、簽證政策等不確定因素影響，年終獎金較去年的7個月略降至6.5個月，獎金預計於12月31日入帳。

此外，非主管員工自今年起每月調薪2500元，子公司長榮航勤也比照辦理，展現公司與員工共享營運成果的誠意。

長榮航空客貨運受惠於客運多條航線拓展、AI伺服器與半導體設備出貨暢旺，前三季合併營收1626.87億元，史上次高，累計稅後淨利184.98億元，EPS達3.43元。

中華航空

華航預計在2026年1月9日勞資雙方首度就年終獎金進行協商，傳出年終獎金將高於長榮航空；台灣虎航董事會預計2026年1月召開，預估年終獎金10個月起跳，新增7天福利補休假。

華航年終獎金計算複雜，主要以稅前盈餘的20%計算。2024年終獎金平均約6.6基數（底薪），加發定額獎金、激勵獎金，空勤人員依規定辦理調薪晉支，時薪人員定額獎金折半發給／激勵獎金全額發給，不含年度晉支，2025年平均調薪3%。

華航前三季合併營收達1549.8億元，累計稅後淨利122.5億元，EPS1.81元，創同期新高，是今年唯一前三季獲利仍較去年同期成長的國籍航空。

台灣虎航

台灣虎航2025年首度與工會完成團體協約簽署，確保公司應提撥稅前盈餘14%作為年終獎金，虎航前三季稅前盈餘24.62億元，法人估全年稅前盈餘有機會突破30億元，以14%作為年終獎金計算，除以全體員工約850人，每人可領到50多萬元，約當10個月或以上。

台灣虎航前三季營收為125.87億元，累計稅後淨利19.69億元，EPS4.28元。而星宇航空前三季營收326.97億元，年增26%，創下歷史新高，但稅後淨利僅4.75億元，較去年同期的15.35億元衰退近69%。

對此，華航、虎航表示，年終獎金待全年獲利結算完成，後續經董事會決議後定案。

星宇航空

星宇近日發布內部信宣布年終獎金，考量2025年整體營運環境變數較多，客運表現與2024年相比有所差異，在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪約3%，期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，與全體同仁共享經營成果，邁向下一階段成長。

星宇航空今年前三季營收326.97億元，年增26%，稅後盈餘4.75億元，年減69%，每股盈餘（EPS）0.16元，原本上半年每股盈餘EPS已經累計到0.31元，但是受到關稅事件衝擊，第三季單季本業營運是虧損（稅前淨利）4.49億元，比上一季還多，也是創2023年第一季以來新高，因此前三季累計的每股盈餘降到0.16元。

