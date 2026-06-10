航空四雄營收齊揚 長榮航華航連3月寫新高
[NOWNEWS今日新聞] 淡季不淡 長榮航空連3月營收寫歷史新高
長榮航空5月營收223.29億元，年增率為22.11%，創單月合併營收歷史新高。其中客運雖面臨5月傳統淡季，仍達133.60億元、年增16.35%，為歷年同期新高。長程受中東局勢不確定性影響，歐洲市場航線供給受限，帶動西向市場需求集中，歐洲線載客率維持高檔；美洲線受惠在5月下旬轉為旺季，北美各級學校陸續進入暑假，加上6月2日COMPUTEX參展等題材，帶動需求逐漸升溫。
短程線適逢月初台灣及大陸五一連假、日本黃金週、中旬馬來西亞School Holiday及月底泰國佛誕節連假效應，訂位持續暢旺，在載客率不斷提升與票價維持高檔的雙重推動下，5月營收呈現淡季不淡的亮眼表現。累計前5月客運營收669.63億元，合併營收1,048.13億元，也創下客運營收及合併營收歷年同期新高。
貨運方面，營收達64.85億元，年增率為41.54%；AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器及散熱設備等艙位需求持續維持高檔，同時季節性鮮貨的空運需求逐步升溫，進一步推升整體空運運量。面對市場需求的快速變化，長榮航空將持續靈活調配客貨機隊，並充分運用貨機及客機腹艙位，持續爭取高效益貨源以提升整體營收。
星宇航空貨運營收寫新高 高科技電子急單湧現
星宇航空5月營收為48.26億元，月增率3%、年增率41%。其中客運36.32億元，年增37%；貨運7.13億元，月增37%、年增68%，創下單月歷史新高。前5月累計營收232.66億元，較去年同期成長28%。星宇指出，受惠全球AI伺服器及半導體設備零件需求強勁，亞洲至北美市場的高科技電子急單湧現，加上市場運價維持高檔，推升貨運營收再創佳績。
星宇航空第八架A330neo已5月正式抵台，整體機隊規模達到33架，包含13架A321neo、8架A330neo、10架A350-900及2架A350-1000。隨暑假旅遊旺季，以及新機交付星宇航空同步優化航網結構與機型配置。自7月2日起，台北－鳳凰城航線將以A350-1000機型執飛；自10月1日起，台北－峴港航線將提升為每日1班；台北－吉隆坡航線亦將增至每日1班，並放大機型由A330neo執飛，提供旅客更舒適寬敞的飛行體驗。
台灣虎航5月營收15.2億元 寫同期新高
台灣虎航5月營收15.2億元，年增22%，創下歷史同期新高，主因班次數增加13%，載客率近九成，帶動整體營運表現同步成長。受惠於今年第一季整體出遊熱絡帶動旅運需求，前5月累計班次數較去年同期增加15%，累計平均維持九成載客率的高水準，累計營收也較去年同期成長21%，持續創高。
台灣虎航6月初亦宣布開賣高雄-石垣島、高雄-小松航線，高雄石垣島航線每週2班，高雄小松航線每週1班，皆於9月啟航。屆時，高雄出發的日本航點將達11條。另，面對地緣政治引發的能源與航油價格波動，台灣虎航優先強化具備成本效益航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網獲利表現，並且全面檢視營運成本調節。
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