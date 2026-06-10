航空四雄飛出新高！ 淡季不淡 華航、長榮航貨運續旺

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【緯來新聞網】5 月台灣航空市場展現淡季不淡的強勁動能，「航空四雄」華航、長榮、星宇及台灣虎航的單月營收全數寫下歷史同期或單月新高紀錄。主因在於各大航空業的貨運營收年增幅表現亮眼，全球 AI 供應鏈需求強勁，亞洲往北美的高科技電子急單湧現，進而推升空運價量飆升；客運方面則在歐美與亞洲各國連假與暑期效應的助攻下，同步維持高檔表現。

5 月台灣航空市場展現淡季不淡的強勁動能，「航空四雄」華航、長榮、星宇及台灣虎航的單月營收全數寫下歷史同期或單月新高紀錄。（圖／長榮航FB）

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華航 5 月合併營業收入高達 212.3 億元，其中貨運收入 82.63 億元，年增率達 53.50％，創下歷史單月新高；長榮航空 5 月合併營收也達 223.29 億元，年增率達 22.11％，刷新單月合併營收歷史紀錄。長榮航空指出，5 月雖面臨傳統客運淡季，但客運營收仍創歷年同期新高，前 5 月累計合併營收達 1,048.13 億元。貨運方面，長榮 5 月營收達 64.85 億元，年增率 41.54％；面對瞬息萬變的市場，長榮與華航皆表示將持續靈活調配客貨機隊，充分運用貨機及客機腹艙，全力爭取高效益貨源以確保獲利成長。



星宇航空 5 月營收為 48.26 億元，年增 41％，其中貨運營收受惠於高科技電子急單湧現，以 7.13 億元，月增 37％ 創下單月歷史新高。星宇目前機隊規模已達 33 架，並宣布優化暑期航網。台灣虎航 5 月營收則以 15.2 億元、年增 22％ 創下歷史同期新高，平均載客率維持近九成的高水準。強調將優先強化具成本效益的短程航線，以抵禦地緣政治引發的航油價格波動。

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