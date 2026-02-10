航空四雄1月營收出爐 華航、長榮航創同期次高

（中央社記者江明晏台北10日電）航空四雄1月營收出爐，受惠跨年與寒假效應挹注客運，華航1月營收創歷年同期次高，長榮航1月客運營收及合併營收皆為歷年1月次高；台灣虎航1月營收新台幣16.59億元創歷史次高。

華航1月合併營收177.99億元，寫下歷年同期次高。1月客運營收108.28億元，較去年12月成長0.14%，適逢跨年與寒假，東京成田、東京羽田、首爾、曼谷與清邁及紐澳等航點受青睞，載客率皆達9成以上。

貨運部分，華航1月貨運收入53.73億元，年增1.81%；2月農曆春節後，AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，整體向上趨勢明顯。

長榮航空1月客運營收131.88億元，貨運營收43.88億元，合併營收199.26億元，客運營收及合併營收皆為歷年1月次高。

客運方面，長榮航指出，1月上旬為歐美長線的傳統旺季，受惠於歐美耶誕假期收假，以及美國消費性電子展商務與參展旅客需求，歐美長程航線票價及載客率仍維持高檔。

此外，今年部分大專院校因學制調整提早進入寒假，帶來第一波旅遊人潮，東北亞航線載客率已接近客滿，曼谷、清邁、宿霧、峴港等熱門旅遊航點載客率也高達9成，其他各航線逐步走高，整體訂位動能強勁，預期2月春節假期將再迎來新一波的旅遊高峰。

貨運方面，長榮航指出，元旦假期後，隨著工廠陸續復工，市場需求自1月中旬起緩步增溫，AI伺服器、半導體產品、網購電商及生鮮食材出貨穩定，雖受北美東岸天候不佳，影響1月底部分航班運航，整體貨運營收維持穩健表現。

台灣虎航1月營收16.59億元，創歷史次高，較2025年同期年減約1.9%，主因去年1月適逢寒假與農曆春節9天連假，假期票價基期不同所致；但1月班次較同期增加15.2%，且平均載客率9成以上。台灣虎航持續看好農曆新年前東北亞賞雪及寒假、228連續假期、WBC棒球經典賽等延續效益，2026年第1季開春可望再創佳績。

星宇航空1月營收42.15億元，客運營收34.3億元，月增4%，預期1月寒假及農曆年前旅遊需求暢旺，將進一步推升客運營收；貨運營收為3.95億元，年增35%，電子零組件與AI伺服器相關產品出貨維持穩定，帶動營運表現。

星宇航空指出，首架A350-1000於1月6日抵台，於2月10日投入營運，執飛台北－東京航線；預計今年將再迎來5架A350-1000，成為推展北美及歐洲長程市場的主力機種。隨著機隊擴張，星宇航空航網可逐步拓展至北美東岸、歐洲，首條歐洲航線台北-布拉格已規劃於今年下半年開闢。（編輯：張良知）1150210