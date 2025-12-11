航空四雄11月客貨齊揚 年末旺季續衝刺

▲航空四雄11月出爐，長榮航空、虎航、星宇寫下歷史同期新高，華航集團也創下前11月合併營收歷史新高。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 航空四雄11月出爐，長榮航空、虎航、星宇寫下歷史同期新高，華航集團也創下前11月合併營收歷史新高，隨著傳統年底旺季到來，年末旅遊需求旺盛、空運市場量價齊揚，客貨運有望繼續衝刺。

🟡長榮航空

長榮航空11月客運營收達110.91億元，貨運營收達51.18億元，合併營收達184.82億元，寫下歷史同期新高。累計今年1月至11月合併營收達2000.72億元。

11月長榮航空美洲航線受惠於感恩節效應，訂位量提升，歐洲航線則持續維持8成5的高乘載率，區域航線部分，東南亞的河內、清邁等旅遊航線載客率平均超過9成5，曼谷線復甦力道逐漸增溫，並同步受惠於北美感恩節的轉機效應，訂位表現亮眼。

隨著日本由北而南開始楓葉轉紅，賞楓旺季的需求進一步擴大。長榮航空大陸線延續旅遊熱度，載客率達8成5以上。釜山航線自10月開航後迴響熱烈，載客率達9成5以上，為因應強烈旅遊需求，將於2月12日至2月22日放大機型以空中巴士A330-300飛航，2月23日至3月28日由每週7班增至10班。

貨運方面，由於感恩節購物促銷活動，跨境電商貨物與消費性電子產品需求增加，加上台灣AI伺服器與半導體出口強勁，空運市場在傳統年底旺季帶動下，整體量價齊揚。長榮航空表示，將維持客貨機腹艙運能彈性調度，並視市場狀況適時調整運力配置，整體貨運營收表現穩定。

🟡中華航空

華航集團11月份合併營業收入為172.60億元，其中，客運收入97.15億元，皆為歷年同期次高；貨運收入61.75億元，較上月增加11.24%，較去年同期成長5.32%，整體客貨運表現亮眼。累計華航集團前11月合併營收1902.96億元，較去年同期增加2.63%，寫下歷史新高。

客運方面，11月東北亞賞楓進入高峰，日韓旅遊需求強勁，中華航空東京、福岡、高松及首爾等主要航線載客率均達9成以上；東南亞地區進入氣候宜人的旺季，吉隆坡載客表現突出；兩岸航線成都、上海也維持9成以上的載客率。年底假期將至，預估東北亞與紐澳航線訂位仍將維持高檔。華航已開航鳳凰城航線，提供每週三班的直飛服務，12月及1月平均訂位超過7成，市場銷售潛力可期。

貨運方面，受惠11月黑五、感恩節等購物促銷季，以及耶誕節前的鋪貨需求，市場氛圍明顯升溫，帶動貨量與運價同步成長，且台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量均維持穩健，帶動11月整體營收。時序進入年末，華航預期，將推升市場運價維持高檔，華航將充分運用客貨機運能，積極推廣短期高價包機與包艙銷售，並結合高效運價管理策略全力衝刺。

🟡台灣虎航

台灣虎航2025年11月自結單月營收12.60億元，較去(2024)年同期年增約6.4%，創同期歷史新高，2025年累計1月至11月營收154.13億，亦續創新高。隨整體旅遊市場穩健，班次較同期增加12.7%，整體第四季出遊氣氛佳而維持高乘載，目前第四季整體平均載客率預估為88%，並看好業績可受聖誕、跨年及農曆新年延續到2026年第一季。

3日台灣虎航董事會正式通過「第三代機隊計畫」，將以增租11架、增購4架規劃，增加共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，以及座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較現有A320neo再減少11.2%，藉由每架次的載運人次提升進而降低成本並提高獲利能力，強化營運效率。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

台灣虎航積極深化台日航網優勢，將於12月23日自高雄及台南雙首航熊本航線，此外，12月25日將再首航台南-沖繩航線。熊本不僅是台虎飛航日本的第23個航點，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，大幅強化台虎在南台灣的航網密度。目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線；台南出發則一口氣開航熊本、沖繩2條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

🟡星宇航空

星宇航空11月總營收為35.25億元，年增率18%。1~11月累計總營收達399.19億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高。其中，11月客運營收27.04億元，年增8%。貨運方面，11月貨運營收為4.57億元，月增9%、年增44%。受惠於年底節慶鋪貨旺季及全球AI伺服器動能持續暢旺，支撐貨運營收穩健成長。

機隊方面，星宇航空目前機隊總數為28架，分別是13架A321neo、5架A330neo及10架A350-900，並將進入交機高峰，預計於明年底前加入15架新機，其中包含3架A321neo、6架A330neo以及6架A350-1000。屆時機隊總數將擴增至43架，而廣體機占比也將提升至超過六成，大幅強化中長程運能。

在策略合作上，星宇航空與阿提哈德航空持續深化共掛班號布局，旅客可透過阿提哈德航空航班順暢銜接至阿布達比，再延伸轉飛布拉格、布魯塞爾等歐洲主要城市。自12月1日起，合作航網再度升級，新增西班牙雙城--馬德里與巴塞隆納，提供每日各一班的飛航服務，讓旅客前往歐洲的選擇更加多元、行程規劃更為彈性，全方位提升長程旅遊的便利性與整體競爭力。

