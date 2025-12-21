航空地勤曝「訂票5地雷」做錯最慘整張機票作廢
年底不少民眾會出國跨年，身為航空地勤的部落客表示，訂機票有許多細節需注意，並整理出5個常見的地雷，包括證件資料正確、機票條款（含餐食與行李額度）、航班時間與轉機安排、購票平台差異，以及行李損壞申報規定，提醒民眾多加留意，避免因疏忽造成無法登機，甚至整張機票作廢。
臉書粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」分享，他們在航空公司擔任地勤多年，經常看到民眾因小疏忽導致無法登機、行程被迫更改，甚至整張機票作廢。
粉專整理出5大訂票地雷，首先是「證件資料正確」，護照姓名必須與訂位完全一致，別以為自己能加個英名別名，因為名字錯了，整張機票可能作廢，另外就是護照有效期至少6個月，若目的地需簽證，務必提前申請並確認資料正確。
粉專表示，「機票條款」要仔細看，特價票通常不可退改，或退改需支付高額手續費；行李額度也要留意，廉航最多只提供手提行李7公斤，托運需額外購買；餐食及座位選擇也可能需額外付費。
粉專提醒，訂機票時，「航班時間與轉機」要看清楚，很多人為了省錢，預訂凌晨的紅眼航班，但卻看錯日期，提醒民眾務必確認出發與回程的日期及時間；另外轉機航班要特別注意行李是否直掛、轉機時間是否充裕，以及轉機國家是否需簽證。
粉專也分析「購票平台差異」，指出在航空公司官網購票改退票較方便；透過旅行社或第三方平台訂票，雖然票價便宜，但改退票可能耗時較久；最後則是「行李損壞申報」，航空公司網站都有清楚規定，發現行李損壞，建議立刻申報，以免錯過時機吃虧。
