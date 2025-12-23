航空城事業廢水處理廠開工 張善政：有效應對各產業進駐需求
桃園市長張善政23日出席「桃園航空城事業廢水處理廠第一期統包工程開工動土典禮」時表示，廢水處理廠由中央經濟部產業發展署補助2億元、地方自籌1.08億元，動工象徵航空城產業進駐邁入重要里程碑，未來將透過統一廢水處理機制取代過去零星處理、標準不一的處理情形，不僅提升環保水準，更為航空城注入強勁的產業動能。
張善政市長在市府經發局長張誠、水務局長劉振宇、地政局長蔡金鐘、大園區長余誌松、航空城公司總經理洪秀寬、航空城工程處副處長藍士堯陪同中與會，立法委員涂權吉、市議員游吾和、經濟部產業發展署主任雲瑞龍、磐誠工程顧問股份有限公司董事長劉惠民及基士德環科股份有限公司董事長謝宏炅等均到場參加。
張善政指出，第一期工程完工後每日可處理約2,000立方公尺事業廢水，視水量狀況，最終四期完工後可擴充至每日12,000立方公尺，將能有效應對航空城第一期第四種產專區各產業進駐需求。此外，他也向所有工程夥伴、協力廠商與民意代表致謝，並期許工程能夠如期如質完成，讓航空城在兼顧經濟發展與環境保護的基礎下，迎接產業回流與城市升級。
經濟部產發署主任雲瑞龍指出，中央與地方政府歷經兩年半的努力後，終於迎來桃園航空城事業廢水處理廠動土的時刻，此計畫由地方政府統籌，以集中管理的模式，為航空城周邊未登記的工廠提供完善合法化路徑，使該區成為全臺工業區規劃與工廠輔導的示範標竿，也預祝工程一切順利，未來在營運時能夠彰顯其績效並帶動周邊產業發展。
經發局表示，桃園航空城事業廢水廠第一期的納管對象是將原散布在航空城各地的臨未登工廠、合法工廠及工業發展設施約83家集中安置在航空城乙工區，透過配地、專案讓售的方式，讓這些廠家合法化，並集中廢水排放管理，所以可說國內輔導未登工廠合法化的示範點。
經發局說明，市府將「統一納管、就地安置、集中管理」作為政策核心，以都市計畫預留用地，興建廢水處理廠、專用下水道，未來也將建立專用下水道管理規章及納管制度，解決長期以來散落工廠事業廢水排放問題，並落實污染防治與環境永續。
經發局補充，廢水處理廠總占地約1.7公頃，第一期工程完工後每日可處理約2,000立方公尺事業廢水，視水量狀況，最終可擴充至每日12,000立方公尺，以支應航空城第一期第四種產專區的事業廢水排放需求。此外，為因應新街溪總量管制重金屬加嚴標準，增設具備重金屬去除能力之設備，並導入AIoT智慧水務系統，透過大數據分析與自動化控制，提升操作效率、降低人力與能耗。
更多新聞推薦
其他人也在看
能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」
台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 70
SpaceX 全面回收上路、一圖表看懂火箭技術差異、台廠供應鏈優勢浮現
[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新研究，由於Starlink部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍(US Space Force)定期發射國防衛星需求，太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展。此外，在火箭本體回收、新型燃料推動全球商用火箭發射成本逐漸降低的情況下，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團(CASC)等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願跟著提高。 TrendForce表示，目前一次性火箭的平均發射成本落在1.1億至1.8億美元，部分回收則是6,700萬美元左右。全球主要大廠積極發展可回收技術，目標在達成全面回收的情況下，將發射成本降低至200萬至500萬美元。 現階段SpaceX的Falcon 9可回收一級火箭，燃料主要由高度精煉的航空煤油(Rocket Propellant-1)、液態氧(Liquid Oxygen)組成。然一級火箭回收後，須耗費額外時間與成本進行大規模內部煤渣清潔工程。為增加可回收火箭發射頻率，SpaceX於2025年10月，在星艦(Sta新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 2
雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬
中部中心/王俞斐、黃信儒、蔡松霖 雲林報導有民眾行經雲林褒忠鄉一處產業道路，發現前方貨車拖著黑色不明物體，追上前查看才發現是一隻黑狗，幾乎一動也不動被拖拉，貨車駕駛見狀也很懊惱，表示狗狗是意外跳落，雲林動防所將依車牌約詢車主，若是狗狗因此死亡，可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金。雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬(圖/民眾提供)轎車駕駛，行駛到一半，突然大迴轉，因為發現前方貨車，拖著黑色不明物體。駕駛長按喇叭提醒，隨著車距越來越近，才發現貨車後方拖行的，是一隻黑色犬隻。黑狗疑似遭到長距離拖行，已經一動也不動，地上留下斑斑血跡，貨車駕駛見狀也很懊惱，頻頻抬頭查看貨車車斗，試圖理解狗狗為何會從車上跳落。目擊民眾說貨車駕駛向他表示狗狗跳落純屬意外 PO文提醒其他民眾載運寵物要多加留意(圖/民眾提供)狗狗遭拖行地點，在雲林褒忠鄉一處產業道路，目擊民眾說，貨車駕駛向他表示，狗狗跳落純屬意外，PO文提醒其他民眾，載運狗狗真的要多加留意。雲林縣動防所將找貨車車主訪談 若是狗狗因此喪命車主得面臨刑責還會面臨最高200萬罰金(圖/民視新聞)雲林縣動防所補充，雖然沒有接獲通報，但將以車追人，約詢貨車車主訪談，若是狗狗因此喪命，車主不只得面臨刑責，還會面臨最高200萬罰金，民眾開車載運寵物，還是得多一分警覺，避免憾事發生。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬 更多民視新聞報導雲林議長涉光電弊案一審判4年10月 黃凱:會上訴不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Mercedes-Benz推出Tomorrow XX計畫揭曉永續的新面向
Written by: BearMercedes-Benz推出Tomorrow XX技術計畫，作為推動集團永續目標的創新推動力。它運用了VISION EQXX與CONCEPT AMG GT XX所成功展現的整體、跨學科方法。現在，XX技術計畫首次涵蓋整個產品線。Tomorrow XX充滿活力且深遠，從設計階段一開始到車輛生命結束，聚焦於減碳、資源使用與循環性。目標是最大化公司「環境設計」與「循環設計」原則的效益，無論車型或傳動系統為何。Mercedes-Benz與供應商、機構及新創企業合作，正突破技術極限，開發新解決方案並將其推向量產。揭幕的展覽展示了超過40種零件與材料，作為已達成或展現巨大潛力的範例。隨著更多創新展現其符合公司嚴格標準的實際潛力，Tomorrow XX技術計畫將持續成長與擴展。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 5 小時前 ・ 63
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 123
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 57
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 8 小時前 ・ 247
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 22
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 5
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 410
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 61
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10