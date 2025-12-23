航空城事業廢水處理廠開工 張善政：有效應對各產業進駐需求





桃園市長張善政23日出席「桃園航空城事業廢水處理廠第一期統包工程開工動土典禮」時表示，廢水處理廠由中央經濟部產業發展署補助2億元、地方自籌1.08億元，動工象徵航空城產業進駐邁入重要里程碑，未來將透過統一廢水處理機制取代過去零星處理、標準不一的處理情形，不僅提升環保水準，更為航空城注入強勁的產業動能。

張善政市長在市府經發局長張誠、水務局長劉振宇、地政局長蔡金鐘、大園區長余誌松、航空城公司總經理洪秀寬、航空城工程處副處長藍士堯陪同中與會，立法委員涂權吉、市議員游吾和、經濟部產業發展署主任雲瑞龍、磐誠工程顧問股份有限公司董事長劉惠民及基士德環科股份有限公司董事長謝宏炅等均到場參加。



張善政指出，第一期工程完工後每日可處理約2,000立方公尺事業廢水，視水量狀況，最終四期完工後可擴充至每日12,000立方公尺，將能有效應對航空城第一期第四種產專區各產業進駐需求。此外，他也向所有工程夥伴、協力廠商與民意代表致謝，並期許工程能夠如期如質完成，讓航空城在兼顧經濟發展與環境保護的基礎下，迎接產業回流與城市升級。

經濟部產發署主任雲瑞龍指出，中央與地方政府歷經兩年半的努力後，終於迎來桃園航空城事業廢水處理廠動土的時刻，此計畫由地方政府統籌，以集中管理的模式，為航空城周邊未登記的工廠提供完善合法化路徑，使該區成為全臺工業區規劃與工廠輔導的示範標竿，也預祝工程一切順利，未來在營運時能夠彰顯其績效並帶動周邊產業發展。

經發局表示，桃園航空城事業廢水廠第一期的納管對象是將原散布在航空城各地的臨未登工廠、合法工廠及工業發展設施約83家集中安置在航空城乙工區，透過配地、專案讓售的方式，讓這些廠家合法化，並集中廢水排放管理，所以可說國內輔導未登工廠合法化的示範點。

經發局說明，市府將「統一納管、就地安置、集中管理」作為政策核心，以都市計畫預留用地，興建廢水處理廠、專用下水道，未來也將建立專用下水道管理規章及納管制度，解決長期以來散落工廠事業廢水排放問題，並落實污染防治與環境永續。

經發局補充，廢水處理廠總占地約1.7公頃，第一期工程完工後每日可處理約2,000立方公尺事業廢水，視水量狀況，最終可擴充至每日12,000立方公尺，以支應航空城第一期第四種產專區的事業廢水排放需求。此外，為因應新街溪總量管制重金屬加嚴標準，增設具備重金屬去除能力之設備，並導入AIoT智慧水務系統，透過大數據分析與自動化控制，提升操作效率、降低人力與能耗。

