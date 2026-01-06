航空城區段徵收 爭取拆遷展延

桃園航空城地方促進會怒控交通部民航局要求51位原徵收戶在今年1月17日前完成拆遷，根本來不及，且安置街廓樓地板勘驗日期迫在眉睫，恐無法領取加速開發獎勵金，另補償不足、貸款困難也將讓安置重建房屋成爛尾樓。（廖姮玥攝）

桃園航空城地方促進會6日在航空城聯合服務中心召開區段徵收案安置戶拆遷展延期限，及重建、重購住宅融資貸款協調會，理事長陳錫達表示，交通部民航局要求51位原徵收戶今年1月17日前完成拆遷，根本來不及，且安置街廓樓地板勘驗日期迫在眉睫，恐無法領取加速開發獎勵金，另補償不足、貸款困難都恐讓安置重建房屋成爛尾樓。

交通部民航局回應，行政院去年12月18日專案會議的新聞稿已明確表示，因115年已經屆臨先建後遷期限，行政院將提高跨機關協調合作強度，進而落實先建後遷的安置政策承諾，因此期限原則上不會變動。另有關安置住宅的15％搬遷獎勵金，在114年8月31日有提出自拆申請的案件，部分文件不足，盼里長協助宣導在1月17日前補正騰空點交資料，後續審查因春節擠壓作業時間，民航局將會斟酌調配人力審核。

民航局表示，安置街廓重建協助金及加速開發獎勵金，因牽涉請照狀況及未來興建進度，目前市政府與民航局同步進行在地請照狀況清查，待清查完成後，民航局會盡快跟市政府溝通、討論後續規畫方案，若有必要也會提報行政院討論。

桃園航空城地方促進會強調要政府信守「先建後遷」承諾，在安置住宅完成交屋日起3個月內，不應要求徵收戶限期拆遷，更不應剝奪合法獎勵金權益，且機場園區及附近地區應同步適用，同時將「每建坪3萬元安置街廓重建協助金」申請期限，由115年2月底前完成2樓樓板勘驗，延後至115年9月底前，延長自建住宅15％加速開發獎勵金申請期限至117年1月底前完成搬遷。

促進會指出，全面搬遷期限應由115年12月底前展延至117年5月底，以符合實際重建進度，並建立銀行貸款配套機制，請政府自航空城開發經費中提列部分資金，做為銀行貸款的擔保質押，並補貼部分利息，協助徵收戶順利取得融資，以利重建或重購住宅。利率及條件建議比照《都市危險及老舊建築物加速重建條例》優惠規定，採取從寬、 從優審查原則。