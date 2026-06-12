航空城博物館園區端午推出「航博粽動員」 感受節慶民俗與航空場域魅力

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2026「航博粽動員」。





午佳節將至，航空城博物館園區將於6月19日至6月21日端午節期間推出「航博粽動員」端午節系列活動，以「粽動員」為主題，結合端午民俗文化、節慶體驗與園區特色，邀請民眾走進05警戒區，在充滿節慶氛圍的歷史場域中，共度熱鬧又富有文化特色的端午佳節。

本次活動以「粽動員」為概念主軸，象徵端午時節眾人齊聚，也呼應05警戒區過往作為軍事防衛節點的重要歷史角色，轉化為今日民眾共享的公共文化場域。活動結合代表性的黑貓意象與端午節慶元素，以角色化設計串聯各項活動內容，打造具趣味性與辨識度的節慶主題，讓民眾在參與活動的同時，也感受歷史場域與節慶文化交織的獨特魅力。

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龍舟造型吊飾。

活動期間規劃多項趣味互動體驗，6月19日至6月20日推出「衝啊！陸上龍舟」及「端午貓貓立蛋」兩項活動。「衝啊！陸上龍舟」以龍舟競渡精神為靈感，設計趣味闖關計時挑戰，參與者將騎乘龍舟造型氣球完成指定路線競速，體驗團隊合作與競賽樂趣；「端午貓貓立蛋」則結合端午立蛋習俗與創意彩繪，邀請大小朋友打造專屬彩蛋，並挑戰立蛋成功，在歡樂氛圍中感受節慶文化。

6月19日至6月21日連續三天推出的「5拾水・午時水」，將於園區打造特色「龍吐水打卡牆」，結合傳統龍圖騰與午時水文化意象，營造濃厚節慶氛圍。現場同步提供限定瓶身「午時水」，象徵將端午正午的陽光與節氣祝福封存其中，讓民眾把平安與好運帶回家珍藏。

粽子造型零錢包。

此外，園區最受歡迎的黑貓裝置也將於端午節期間換上龍舟造型裝飾，化身「黑貓划龍舟」，成為園區吸睛焦點。二號機庫同步設置「好客粽動員」主題打卡牆，邀請民眾拍照分享。凡完成打卡並於園區攤商消費滿100元，即可獲贈限量小飛機一架，讓民眾在參觀遊逛之餘，也能留下獨特的節慶回憶。

本次「航博粽動員」端午節系列活動，透過遊戲互動、裝置藝術與節慶體驗，讓民眾以不同方式感受端午文化魅力，走進05警戒區，認識園區豐富的歷史脈絡與文化特色。未來航空城博物館園區將持續推出多元主題活動，讓歷史場域成為串聯文化記憶、地方生活與公共參與的重要空間。誠摯邀請民眾把握端午連假前來共襄盛舉，活動詳情及最新資訊，請至「航空城博物館園區－05警戒區」Facebook粉絲專頁查詢。

參與活動贈品。

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