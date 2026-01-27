航空城安置爭議！民眾批建照制度陷兩難 建管處：依法規核發

桃園航空城安置街廓問題頻傳，民眾日前因安置土地申請建築執照過程中，車道遭公共設施阻擋的情況下，是否能依法核發建築執照，建管處因建照只能以「註記式核發」或「繳納百萬代金」，引起民眾質疑，被市府迫承擔風險，且高額車位代金是否成為變相排除建築權利的門檻等。（廖姮玥攝）

桃園航空城安置街廓問題頻傳，民眾日前因安置土地申請建築執照過程中，車道遭公共設施阻擋的情況下，是否能依法核發建築執照，建管處因建照只能以「註記式核發」或「繳納百萬代金」，引起民眾質疑，被市府迫承擔風險，且高額車位代金是否成為變相排除建築權利的門檻等。市府建管處回應，若停車位、車道、曲線半徑設計符合建築技術規則第61條相關規定，即不因基地周邊設有變電箱而影響使用執照的核發。

桃園航空城目前已進入徵收戶重建家園的階段，不少許多徵收戶都已開始重建自己的家園，但在規畫設計時許多徵收戶發現家門前充滿路燈、電氣基座等公設，嚴重影響進出，民眾到建管處提出問題時，建管處提醒，倘經建築師檢討停車位、車道、曲線半徑設計符合建築技術規則第等相關規定，即不因基地周邊設有變電箱而影響執照的核發；倘經建築師檢討無法符合，則得以加註移除或繳納停車空間代金方式辦理，依照《桃園市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用辦法》，但依照建築基地當期公告現值核算每一個車位代金為20至100萬元，並於日後申請使用執照前完成加註事項。

廣告 廣告

民眾批，若在公設尚未排除、非可歸責於自身的情況下，被迫只能接受註記，並風險自行承擔，若不接受註記，直接無法取得建照，另以繳交高額車位代金方式，若因車道受公共設施阻擋，實務上還有另一條方式即改採「不設置車位」，改繳交車位代金，但每一個車位代金竟高達100萬元，制度設計卻讓人民陷入「兩個不利選項」中擇一，並要自行承擔未來無法領使用執照的風險，或負擔高額代金，放棄原本應有的建築配置權利，直批安置制度的結構有問題。

徐其萬表示，桃園航空城為全台最大土地開發案，因桃園航空城安置街廓內道路無設置中央分隔島，因此許多公設都會在人行道上，原先在分配安置土地時，也並沒有向徵收戶說明電箱位置，讓民眾有被逼迫的感受，公設是否能遷移，民眾使照申請問題等，市府先盤點是否仍有類似狀況的個案，一併研討改善，併逐一向個案說明。

建管處回應，民眾所提「停車空間議題」，經查本基地目前並未有執照申請紀錄， 依據本案都市計畫細部計畫土地使用管制規定、建築技術規則等相關規定，其車道配置須符合建築技術規則相關標準寬度應達3.5公尺，若停車位、車道、曲線半徑設計符合建築技術規則第61條相關規定，即不因基地周邊設有變電箱而影響使用執照的核發。另外民眾如有建築執照申領問題，建管處也提供免費建築師志工諮詢。

地政局表示，航空城安置街廓土地前的人行道上，有變電設施的部分，目前都會由工程單位會同台電協調評估遷移的可行性，以不影響民眾進出、供電穩定性、技術可行性為原則。

更多中時新聞網報導

葛仲珊新歌卡關 夢方大同現靈感

PLG》盧峻翔1.7秒準絕殺 領航猿11連勝

NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20