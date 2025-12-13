航空城安置進度穩步推進 張善政：持續與中央協調完善配套

市長張善政致詞。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(12)日晚間前往平鎮區，出席「桃園航空城地方促進會舉辦擴大會員大會暨政令宣導活動」。張善政表示，航空城計畫攸關地方長遠發展與居民權益，市府與桃園航空城地方促進會及各級民意代表保持密切合作，持續為安置戶爭取最合理的補償與配套措施。市府將以居民需求為核心，全力協助安置、補償及後續重建作業。

張善政指出，市府前階段已因應地方意見，檢討並調整相關補償條件，未來在與中央協調過程中，市府都將全力以赴，確保中央與地方作法同步。張善政也感謝地政局在技術與行政面積極推動各項作業，使相關程序逐步落實，並肯定區公所及航空公司作為在地重要夥伴的協力投入，讓整體推動過程更加順利。

桃園航空城地方促進會會員大會合影。圖：市府提供

地政局表示，航空城安置作業持續推動中，選配自建住宅已分配3,243筆土地，其中逾五成完成建照、約四成已開工；安置住宅1,410戶亦已全數取得使用執照，市府自今（114）年9月起陸續辦理交屋，預計明（115）年3月前完成入住。此外，市府已核發超過400筆安置街廓重建協助金，並積極與中央協調限貸問題，經央行及金管會同意以個案協助方式處理，逐步紓解安置戶貸款壓力。

地政局進一步說明，在工程推動與後續期程方面，市府自110年起辦理安置區及優先產專區基礎建設，桃航三路、埔心一路、航青路等道路已陸續完工啟用，吸引多家企業投資進駐，帶動產業發展與就業機會。航空城採「先建後遷」模式，地上物搬遷期限已調整至115年底，補助金及獎勵金將依實際情形持續檢討；市府並規劃於後（116）年全面加速公共工程推動，並依都市計畫變更及地價調整進度，陸續辦理抵價地說明會、抽籤與分配作業，持續完成區段徵收開發。

