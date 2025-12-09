航空城封路 民怨被當三等貧戶

桃園航空城工程如火如荼進行中，桃園航空城工程處計畫將中山南路二段263號往大園方向道路進行「桃園航空城計畫區段徵收工程B2分標統包工程」，孰料民眾抱怨未事前溝通，怒批「把未拆遷戶當三等貧戶」。桃園航空城工程處回應，5日已會同當地里長與居民溝通，且工程已延後進行，提醒民眾提前改道。

中山南路二段為大園地區通往中壢青埔地區的重要道路之一，部分路段也是通往航空城工區的要道，因航空城工程處辦理「航空城區段徵收工程B2分標統包工程」，預計年底將進行中山南路二段263號至609號路段生活汙水、排水箱涵、共同管道、電力電信、自來水等公共管線工程，施工總長度約900公尺，施工期程預計1年，原預計12月10日至12月31日封閉道路，但民眾卻抱怨未事前溝通，還沒拆遷就封閉自家門前道路等，怒批「把未拆遷戶當三等貧戶」。

航空城工程處回應，因施工範圍仍有住戶及往返青埔及大園市區用路人，航工處及施工廠商自民國114年4月起陸續拜訪沿線居民說明施工改道情形，並與民意代表及警消等單位研討改道配合事項，擬定12月中旬起進行改道施工，並於12月初張貼改道告示提醒用路人。

航工處表示，施工廠商於12月4日回報有民眾表達對改道施工一事不滿，即邀里長協助會同向住戶說明。航工處與里長及施工廠商12月5日拜訪民眾說明封路施工之必要性及相關規畫，經與民眾及里長討論後，將封路改道時間調整至12月31日開始，並增設一出入口供住戶進出。另外，工程採半半施工，先行在東側道路施工，再改道在西側道路施工。