航空城工區包圍校園！埔心國小家長接送亂象頻傳

桃園航空城逐漸成形， 但因周邊工程仍在進行，相關工程圍籬仍未拆除，其中大園區埔心國小被工區包圍，通學交通、聯外道路的銜接大幅變動，車輛交織情形變得複雜，造成家長接送孩子上下學不便，日後學校旁中正東路一段將新闢60米的航空城大道，恐影響孩子們走進校園的安全性。桃園市航空城工程處回應，將配合改善該校目前出入之道路AC路面，並可配合設計並施作避車彎，提供家長較方便的接送區域。

航空城大道為航空城新闢道路，連接大園地區、航空城重要道路，其中中正東路一段189巷路型特殊，為Y字路口，交通尖峰時段車輛交織嚴重，埔心國小臨時校門與189巷口銜接處鋪面材質不同及紅綠燈位置影響用路人視線，且彎道路段轉近學校車輛與直行機車交織，另外臨時接送區影響其他車輛通行，學校端將現有人行空間最為家長接送區。

國民黨議員徐其萬表示，中正東路一段189巷為彎曲Y字路口，且原埔心國小校門為封閉道路，家長進出不便，未來校門將改向新闢的航空城大道，盼預先規畫臨時接送區進行分流，避免造成的危險，另外增設中正東路一段通往埔心國小的明顯指示牌，提醒來往車輛注意校區路段，同時爭取裝設監視器，確保進入校園前的安全狀況。

徐其萬指出，目前學校周邊道路為水泥臨時鋪設，標誌標線不清楚，民眾駕車行經至該區不清楚用途，緊急避讓也會發生危險。另外也盼教育局、學校加速將校新門口位置選定後，讓航空城工程處工程可以先行避開，將低學生通行安全。

航空城工程處回應，埔心國小緊鄰未來的航空城大道，目前該條道路尚未開闢完成，待學校於大道未施工前確認未來校門位置，航工處可配合設計並施作避車彎，提供家長較方便的接送區域。另外在航空城工程施工階段，航工處將配合改善該校目前出入之道路AC路面，並協助評估是否有較恰當的學童接送區，希望可以讓家長接送更佳方便與安全。

