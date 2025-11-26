航空城徵收爆爭議！桃園大園連棟住宅「拆一損三」陷兩難

桃園市大園區橫峰里富敦社區有徵收、剔除建築，其中有3棟連棟式住宅，僅2棟被徵收1棟遭剃除，戶與戶之間結構緊密相連，徵收戶與保留戶比鄰而居，若單棟拆除，必定影響保留戶的建物結構安全與房屋完整性。（圖／徐其萬）

桃園市大園區橫峰里富敦社區有徵收、剔除建築，其中有3棟連棟式住宅，僅2棟被徵收1棟遭剃除，戶與戶之間結構緊密相連，徵收戶與保留戶比鄰而居，若單棟拆除，必定影響保留戶的建物結構安全與房屋完整性。（圖／徐其萬）

桃園市大園區橫峰里富敦社區有徵收、剔除建築，其中有3棟連棟式住宅，僅2棟被徵收1棟遭剃除，戶與戶之間結構緊密相連，徵收戶與保留戶比鄰而居，若單棟拆除，必定影響保留戶的建物結構安全與房屋完整性。市府地政局考量建築結構問題未拆除建物，地政局表示，日前正在研議可行的處理方案，尚未定案，也會與地方充分溝通，如方案涉及都市計畫變更，仍要循程序提到都委會審議。

位於大園區水源路的富敦社區共15戶，為航空城區段徵收範圍內，目前社區內有8戶選擇保留，7戶同意徵收，並已完成搬遷。然而，富敦社區的建築型態以連棟式住宅為主，戶與戶之間結構緊密相連，徵收戶與保留戶比鄰而居，一旦單棟拆除，就會影響保留戶的建物結構安全與完整性。

廣告 廣告

橫峰里里長徐振坤表示，連動建築若無法拆除，希望可以改建托嬰中心，解決航空城部份托嬰問題，另外其餘單棟的剃除戶，因拆遷不易，希望可以改建為社會住宅，讓未來產業園區的流動人口可以承租，也避免地方建物空洞無人使用衍生為治安、環境髒亂死角。

國民黨籍議員徐其萬表示，建物為連棟建築，無法單向拆除，為了避免建物閒置衍生地方安全疑慮，日前邀集相關單位召開會議研議如何活化利用既有建築物，地方盼改建為托嬰中心、社會住宅、長照關懷等使用，也為避免拆除造成保留戶建物結構受損，造成保留戶的安全受影響。

地政局表示，日前先與地方相關單位討論，因連動式建築若僅拆除部分建物，困難度較高；地方建議將其它建物，改建成托嬰中心、社會住宅等，或其它具公益性設施，地政局會再與相關單位討論評估。

更多中時新聞網報導

處理成本漲20倍 清運成難題

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

陳淑芳年齡無限制要演一輩子