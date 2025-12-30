航空城拆廟掀波1／學者盼救百年福海宮 促中央射3箭推再發展機制

學者盼救百年福海宮，促中央射3箭推再發展機制。

2025文化資產保存與都市發展國際論壇今（30日）在立法院舉辦，以桃園航空城範圍內的福海宮作為核心案例，探討該廟宇在徵收補償後，屬於國家文化資產，卻處於閒置、待處置，甚至被推動拆除狀態，凸顯台灣在重大建設中，在文資治理的缺失，學者為此促中央應設法完善相關制度。

此次論壇由國民黨立委牛煦庭、文化大學盧毓駿建築暨都市設計研究中心主辦，台灣輔信文化協會、桃園市政府及交通部民航局協辦，並邀集國內外學者、中央部會與地方代表，藍委涂權吉、民眾黨劉書彬也出席，以福海宮為核心，探討大型開發、文化資產與淨零韌性的整合議題。福海宮管委會事前發表聲明澄清，不知道也未授權正式代表出席論壇，相關表述僅屬學術或政策參考意見，非該宮廟立場。

廣告 廣告

福海宮原位於桃園大園區竹圍村，供奉漳州信仰的「輔信王公」，1854年建廟，如今已有170多年歷史，主神輔信王公是從中國請來的真身，1990年宮廟因大火燒毀，後重新修復。直到2012年桃園航空城計畫啟動，福海宮在徵收補償後，土地與建築均歸交通部所，現屬國家文化資產一部分。

與會者指出，福海宮長期處於閒置、待處置，甚至被推動拆除的狀態，反映出台灣在重大建設中對文化資產治理的制度性落差。學者強調，在國際文化治理與淨零轉型的脈絡中，保存既有文化資產本身即為減碳行為。

尤其，拆除建物會造成大量廢棄物與高碳排放，而活化與再利用則可大幅減少生命週期碳排，符合現行淨零政策方向。作為國家所有的文化場域，福海宮不僅不應被拆除，更應被納入航空城低碳開發與文化策略之中。

論壇也從韌性城市角度切入，指出廟宇是社區重要的文化與社會韌性基礎建設。無論在災害、疫情或社會變動期間，廟宇都是社會支持、互助網絡與儀式生活的重要節點，是提升地方回復力的重要文化條件。將福海宮保留並活化，可強化航空城在地社會系統的穩定性與文化延續性。

國際學者分享歐洲與全球案例指出，大型交通建設與文化資產並非對立關係，各國多以文化資產作為國家門戶的識別亮點，提升新開發區域的國際吸引力；航空城若能整合福海宮的歷史與文化意義，將大幅提升其文化敘事力與國際競爭力，避免成為缺乏文化底蘊的純開發型計畫。

最後，論壇總結指出，福海宮後續治理已是中央層級責任，不應再停留在「拆或不拆」的狹隘選項，應積極啟動文化資產再發展與跨部會整合，建議交通部依文化資產法展開保存評估、修繕計畫、活化策略與長期預算編列，使福海宮成為台灣在淨零減碳、韌性治理與文化資產政策上兼具前瞻性的國家示範案例。

更多鏡週刊報導

航空城拆廟掀波2／輦轎「翻桌」拒搬遷 福海宮預示吳志揚縣府爆貪污

航空城拆廟掀波3／福海宮通過文資審議 市府公告拖4年引質疑