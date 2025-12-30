航空城拆廟掀波2／輦轎「翻桌」拒搬遷 福海宮預示吳志揚縣府爆貪污

福海宮供奉「輔信王公」，曾衍生出諸多奇聞軼事，輔信王公曾示警時任縣長吳志揚團隊「會出大事」，後即爆發副縣長葉世文涉賄案。

爭議多年的桃園竹圍福海宮搬遷議題，再度引發關注。建廟逾170年的福海宮供奉「輔信王公」，在航空城開發過程，曾衍生出諸多奇聞軼事，且不少攸關政治人物，像是國民黨方面，輔信王公曾示警時任縣長吳志揚團隊「會出大事」，後即爆發副縣長葉世文涉賄案，精準預言讓地方嘖嘖稱奇。

時間拉回2014年正月，桃園縣府航空城因開發保留廟地遭翻案，以及延後辦理福海宮繞境、文化祭活動等兩議題，指派縣府副秘書長蔡宗烈、航空城公司總經理李維峰與廟方溝通。 在場信眾回憶，輔信王公過程中透過輦轎，直接掀翻桌子表達不滿，嚇壞現場眾人，又藉神轎寫了言而無信4字，李維峰見狀趕緊解釋，保留福海宮周邊一百米空地，雖遭民航局翻案，但一切未定案，縣府會再努力，試圖安撫輔信王公情緒。 然而，李維峰話才說完，乩士旋即傳達，指縣府與航空城決策有高度相關的6位官員，當中1人4月會出大事，一番話讓蔡宗烈、李維峰面面相覷，蔡當場更追問，能否具體說明是何事？得到回覆：「到時候就知道了。」 至於縣府盼繞境文化祭活動，延後半年舉行，乩士對此出字「不」表達不辦之意，接著寫下「日日是好日」；福海宮後來在3月29日，於竹圍漁港遊艇碼頭自行舉辦海上出巡慶典，是建廟百年來首次，吸引60艘船舶參與，聲勢浩大，縣長吳志揚也親自出席。海巡活動結束，5月副縣長葉世文爆涉賄案，6月被收押並遭縣府解職，一如輔信王公預示，在信眾間傳開。 時任福海宮廟方人員透露，葉世文遭收押沒多久，吳志揚跑去找輔信王公，王爺再透過乩士提醒吳，「你將遭遇3件大事。」隨後給吳12道符令作為保佑，並約定農曆8月15日吳到福海宮赴約，王爺將幫吳化解難關，吳則要在航空城開發案，捍衛最初拍板的保留空地案，然而吳約定日卻爽約未現身。同年11月底九合一選舉，吳競選桃園縣升格桃園市的市長選舉，大爆冷門敗給民進黨對手鄭文燦，種種巧合讓地方政壇直呼神奇。

