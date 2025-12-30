航空城拆廟掀波3／福海宮通過文資審議 市府公告拖4年引質疑

福海宮「飛輦轎、過金火」儀式全台僅有、別具特色。（台灣輔信文化協會提供）

竹圍福海宮搬遷議題延燒兩任地方首長，桃園市長鄭文燦任內也曾拆彈，一度宣布福海宮將原址保留，並向交通部爭取打造「福海宮宗教文化園區」，但後來急轉彎，盼廟方搬遷。尤其，福海宮曾在2017年通過桃園文化局文資審議，列為歷史建築，卻拖了4年時間才公告，最後仍搬遷，掀起爭議。

「我將協助福海宮，打造成為『福海宮宗教文化園區」，讓輔信王公成為桃園航空城的守護神，以及桃園航空城的文化地景。」鄭文燦當選市長後不到半年，2015年4月底出席福海宮活動時指出，福海宮是地方信仰中心，是竹圍地區最重要廟宇，他還特別強調，福海宮「飛輦轎、過金火」儀式全台僅有、別具特色，市府文化局已完成登錄無形文化資產，要好好保存下來。

廣告 廣告

福海宮「飛輦轎、過金火」儀式全台僅有、別具特色。（台灣輔信文化協會提供）

福海宮不僅具特色祭祀文化，被桃市府登錄無行文化資產，支持申請有形文化資產身分的廟務委員更於2017年，向文化局提出有形文化財文資審議，並通過審議列為歷史建築，然而拖了近4年，直到2021年才公告，被質疑護航航空城開發，不只信眾撻伐，也引發文資圈質疑。 事實上，鄭文燦2014年當選市長前，就已知曉福海宮遷廟爭議。2013年3月，鄭擔任民進黨桃園縣黨部主委時，曾與當年已卸任黨主席的蔡英文一同參拜福海宮，並與廟方、當地民眾針對搬遷議題展開小型座談。其中，蔡離去前還應廟方要求留下墨寶，不慎將輔信王「公」寫成「宮」，意外插曲成為地方趣談。 時任福海宮廟方人員表示，鄭文燦執政初期確實積極主張福海宮原址保留，同時爭取保留百米廟埕，設置航空城宗教文化園區，2018年卻大逆轉，鄭市府突轉向要求廟方別再爭取原址保留，希望搬遷至濱海一處占地約5公頃的遊憩地，但王爺經輦轎再次傳達拒絕搬遷，認為新地不如原址是龍鳳寶地。

福海宮通過文資審議，市府公告拖4年引質疑。（台灣輔信文化協會提供）

面對鄭市府態度大轉彎，信眾、地方民眾無可奈何，卻也對王爺的應處印象深刻。知情廟方人員回憶，2021年初時王爺曾表達，將親自處理此事，結果一度傳出要接任行政院長的鄭文燦，同年4、5月因爆發華航諾富特群聚案，政治聲勢受挫，時間點之巧合再讓地方稱奇。 福海宮搬遷議題自2012年萌發，一路爭議至今，2024年4月暫遷至蘆竹區海湖福安府臨時紅壇，傳統信仰、宗教儀式與產業開發並存，問題仍待解。

更多鏡週刊報導

航空城拆廟掀波1／學者盼救百年福海宮 促中央射3箭推再發展機制

航空城拆廟掀波2／輦轎「翻桌」拒搬遷 福海宮預示吳志揚縣府爆貪污