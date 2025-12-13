航空城拆遷中央 地方獎勵不同惹議 張善政：別變一國兩制

桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區開會員大會。航空城經過拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款等，近日又發生中央與地方拆遷安置工作搬遷獎勵金不同的狀況，逼得航空城地方促進會決議17日赴立法院陳情。（廖姮玥攝）

桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區開會員大會。航空城經過拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款等，近日又發生中央與地方拆遷安置工作搬遷獎勵金不同的狀況，逼得航空城地方促進會決議17日赴立法院陳情。（廖姮玥攝）

桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區開會員大會。航空城經過拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款等，近日又發生中央與地方拆遷安置工作搬遷獎勵金不同的狀況，逼得航空城地方促進會決議17日赴立法院陳情。（廖姮玥攝）

桃園航空城地方促進會12日晚間在平鎮區開會員大會。航空城經過拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款等，近日又發生中央與地方拆遷安置工作搬遷獎勵金不同的狀況，逼得航空城地方促進會決議17日赴立法院陳情。桃園市長張善政喊話中央，不要讓航空城變「一國兩制」，中央、地方不同調，引來航空城拆遷戶恐慌。

中央負責的機場園區（蛋黃區）拆遷安置工作，取消51戶拆遷戶自動搬遷獎勵，但市府負責的園區外（蛋白區）拆遷戶仍能享有這項獎勵，讓拆遷戶怒喊不公平、權益受損。航空城地方促進會也決議17日在立法委員涂權吉、牛煦庭與大園區議員徐其萬、游吾和等人陪同下，到立法院陳情，揭露中央完全不顧航空城公共工程延冗至2年多，沒辦法做到一開始宣誓「先建後拆」的政策，卻粗爆對待拆遷戶取消自動搬遷補償。

廣告 廣告

桃園航空城地方促進會理事長陳錫達表示，拆遷戶選擇政府的安置住宅，但是行政院航空城專案小組、交通部負責的蛋黃區不能如期交屋，最近一張公文給51戶遷拆戶，說今年8月底自動搬遷的期限到了，沒搬走、未完成搬遷點交者，將取消按拆遷補償費計算的原15％獎勵，有拆遷戶詢問安置住宅還沒完成交屋，沒地方住，但未被理會，不管拆遷戶要住哪裡，執意按「依規定辦理」。

陳錫達指出，對照市政府負責的蛋白區，自動搬遷獎勵的期限和蛋黃區一樣是8月31日，但市府先前允諾考量安置住宅未能如期交屋，接到陳情後協調出彈性處理的做法，即同意拆遷戶切結，一旦接到交屋通知，3個月內完成搬遷仍能領15％獎勵。交通部原本也傾向這樣做，沒想到最近給拆遷戶的公文，表明不給自動搬遷獎勵，理由就是沒有在期限內完成搬遷。

陳錫達說，航空城開發有數千戶選擇安置住宅（配屋）、安置街廓（配地重建），大家看見中央粗爆對待這51戶會會恐慌，因為會擔心後面還有其他獎勵的期限快到了，像重建每坪補助3萬元的相關規定，期限是明年2月底，但是政府公程延宕兩年多在先，拆遷戶重建也只能跟著往後延，入住安置住宅或配地重建都跟著往後延，如果按照中央這種粗爆方式，90％以上的拆遷戶後面的獎勵都別領了。

國民黨市議員徐其萬痛批，中央別在推卸責任！，當時民航局承諾與地方互相配合，也能「滾動式檢討」，但實際上搬遷、點交等工作時程延宕，造成民眾困擾，地方放寬3個月期限，但中央卻不同步，現在又通知51戶取消自動搬遷獎勵，簡直是要逼拆遷戶再一次上街頭抗爭，中央的作法也逼拆遷戶留下當釘子戶，政府應該盡全力給予協助，並非用如此極端的方式打壓拆遷戶。

張善政表示，航空城拆遷戶安置和搬遷獎勵的問題，屬於市政府權責的都有腹案，不過中央那邊還是要拜託涂權吉繼續努力，向中央反映拆遷和獎勵問題，不要讓航空城變成「一國兩制」，市政府負責的區域一種做法，中央負責的是另一種做法。

【看原文連結】