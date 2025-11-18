▲航空城期程延宕影響民生，游吾和議員：市府應加速補強與整體規劃。（圖╱議會提供）

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市議員游吾和於市政總質詢以書面提出多項關鍵問題，聚焦航空城期程落後、安置規畫不全及地方建設推動不足等情形，強調市府應立即檢討行政流程，以免影響民眾權益。他指出，天地戀、玫瑰與清境等社區出入道路仍待都計變更，越界專案讓售進度也未明朗；航空城抵價地因大配地延宕，使農民失去土地後生計受衝擊，市府更應提出補償與扶助措施。他並質疑安置街廓重建時程過短、貸款門檻過高，恐造成安置戶無法如期取得獎勵金，要求市府檢討與放寬相關制度。

游吾和議員表示，在地方建設方面，大園國際高中體適能中心設計時程仍未確定，大園體育園區的兒童池與親子空間規模亦需重新檢視。青峰、大海、竹圍與海口市民活動中心建置速度緩慢，其中海口更應與第19公墓轉型案整體規畫，提升服務量能。他也呼籲在《行政區劃程序法》通過後，加速調整航空城安置街廓的區里界，以利管理。

工務及交通部分，游吾和議員指出，新街溪橋南下線應增設人行步道，中正東路與田溪路拓寬需加速用地取得，並協調台電提升地下化效率；航城路二段標線不一致易造成誤繳罰單，應全面檢視。

針對市場與住宅，游吾和議員要求，市府應全面檢查大園市場消防安全；橫埔段社宅可研議開放地下停車場供周邊居民租用；可負擔住宅則應優先照顧原徵收區但未取得安置資格的居民。針對清華大學附設醫院招商流標，他主張若期限前無新廠商，市府應自建，以確保地區醫療量能。

